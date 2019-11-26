Направления деятельности Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды будут расширены

Новыми сферами для сотрудничества в дополнение к городской среде и «умному городу» могут стать водоочистка и стоки, энергетика, цифровизация строительства, технологии для ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России, на XII заседании Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды 21 ноября в Москве.

В заседании рабочей группы приняли участие Такуя Курита, вице-министр по земле, развитию Хоккайдо и международным делам министерства земли, инфраструктуры, транспорта Японии, представители японских компаний NEDO, Nikken Sekkei, Kyosan Electric, Mitsubishi Heavy, НИИ Номура, а также российских регионов – Воронежской области, Республик Саха (Якутия) и Татарстан, Санкт-Петербурга, Приморского края.

«Сотрудничество российских регионов и японских компаний началось с проектов городского развития и «умных» технологий в Воронеже и Владивостоке. Сейчас есть потенциал для совместной работы в области очистки сточных вод, энергетики, обращения с отходами. Наши коллеги из Японии имеют богатый опыт как анализа, так и непосредственного внедрения наиболее эффективных технологий в этих направлениях и уже прорабатывают возможности сотрудничества в других субъектах», - пояснил Максим Егоров, сопредседатель рабочей группы с российской стороны.

Замминистра также отметил, что схема реализации совместных проектов требует оптимизации в части вовлечения механизмов финансирования и сопровождения на взаимовыгодной основе, которые включают в себя экспортное финансирование, прямые инвестиции под гарантии, гранты, страхование и другие инструменты.

Напомним, летом 2019 года к числу пилотов российско-японского сотрудничества присоединился Санкт-Петербург. Руководство города совместно с представителями японских компаний планирует реализовать проекты в сфере транспорта, водоочистки и обращения с отходами. Первые итоги этой работы участники встречи договорились обсудить на следующем заседании Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио в апреле 2020 года.