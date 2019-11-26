ООО "Пелла-Стапель" получило статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга

Репортаж о заводе "Кавказкабель":
26 ноября 2019, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Машиностроение
Инвестиционный проект "Создание нового стапельного производства для строительства высокотехнологичной морской техники" получило статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, а ООО "Пелла-Стапель" - статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга.
Как сообщает комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, проект предполагает строительство современного судостроительного комплекса для организации промышленного производства высокотехнологичной морской техники.
"Существует необходимость обновления производственной базы существующих в России верфей, их модернизации и развития, — отметил председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов. — Первая очередь стапельного производства, то есть сборки судов в специальном сооружении, ежегодно выпускает 4-5 единиц судов длиной до 70 метров. Вторая очередь на смежном участке должна расширить возможности судостроительного комплекса — новое производство позволит выпускать высокотехнологичные морские суда длиной до 90 метров и спусковым весом до 3000 тонн".
Предполагается, что общий объем инвестиций составит около 2,4 млрд рублей. Завершить проект планируют до 1 января 2022 года.Реализация проекта позволит создать на территории Санкт-Петербурга более 200 рабочих мест.
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