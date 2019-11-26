RusCable Review открывает новый сезон

Встречайте первый выпуск нового сезона главного кабельного YouTube-шоу страны RusCable Review. Новый сезон означает не просто обновление визуального стиля – вместе с ним мы улучшили и добавили новые спецэффекты, новых героев и новые форматы. Даже бессменная ведущая шоу Елизавета Коробкова выступила в образе, в котором вы еще ее не видели! Много интересных новостей, событий и захватывающих материалов – всего за 15 минут вашего времени, вы узнаете все самое главное, что произошло в кабельной промышленности на прошедшей недели. Досмотрите до конца и узнайте о том, как и где роботы заменят людей в ближайшей перспективе, а еще получите ответ о том, когда же мы получим способность левитации.

Все основные темы ролика по минутам:

0:45 – «Кавказкабель» - через тернии к звездам! Ставим точку в истории.

01:46 – Александр Гусев и «Цифровой прорыв». Узнаем, где прорвало!

02:22 – Ассоциация «Электрокабель» открыла свой штаб на портале RusCable.Ru

03:20 – Кабель, деньги и тепло. «Аварит» представил кабель Heatus Heater source.

04:32 – Баня для резины. Модернизация на заводе «Сибкабель».

05:58 – Лаборатория «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг» теперь в «Честной позиции». Что будут проверять?

06:43 – Новая статья о ПВХ. Накал обсуждений на портале растет!

07:11 – На что потратит 720 млн. рублей «Кирскабель». И при чем тут Минпромторг?

07:51 – Продолжение модернизации на заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

08:34 – Научите детей электробезопасности с Россетями и рубрикой «Электрофиаско».

10:18 – Сверхпроводники и левитация от МИФИ. Будет как в «Назад будущее»!

11:46 – Роботы vs «Москабельмет». Куда денут четырех рабочих?

12:33 – НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

«ЭМ-КАБЕЛЬ» / «Камкабель» / W. L. Gore & Associates / «УНКОМТЕХ» / «ССТ»

13:17 – Смотрим Э»лектрофиаско» вместе!