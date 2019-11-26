Серийное производство российского электрокара Zetta могут начать в I квартале 2020 года

Александр Гусев вошел в состав жюри конкурса ПАО "Россети"
26 ноября 2019, 14:40
Рубрика: Производство
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, Zetta
Отрасль: Транспорт
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta - прим. ТАСС) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить", - сказал министр.
Ранее Мантуров подчеркивал уникальность российского электромобиля, которая заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.
Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч. Как ранее сообщала "Российская газета", стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.
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