ТВЭЛ представил металлургическую продукцию на Международной выставке "Металл-Экспо"

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» представила металлургическую продукцию производства Чепецкого механического завода на юбилейной XXV Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», прошедшей в г. Москва. По итогам выставки ТВЭЛ удостоен диплома за лучшую выставочную экспозицию.

На стенде Топливной компании продемонстрированы образцы продукции, востребованной в России и за рубежом: титановый и циркониевый прокат, металлический кальций в т.ч. инжекционая проволока, гафний, сверхпроводящие материалы на основе ниобиевых сплавов и др.

На Чепецком механическом заводе, на базе которого создан металлургический центр Топливной компании ТВЭЛ, организован выпуск широкой номенклатуры титановой продукции глубокого передела (всего свыше 200 номенклатур). Среди основных потребителей – предприятия атомной энергетики, машиностроения, судостроения, авиационной, медицинской и химической промышленностей.

Специалистами Чепецкого механического завода предложено усовершенствованное технологическое решение в обработке стали кальцием в виде инжекционной проволоки, которая обладает более высокими технико-экономическими показателями по сравнению с традиционными способами обработки стали и открывает новые возможности для отечественной металлургической промышленности. Топливная компания ТВЭЛ является единственным российским предприятием с полным циклом производства металлического кальция, в том числе кальциевой инжекционной проволоки. Кальциевая инжекционная проволока получила высокие оценки потребителей - крупнейших отечественных металлургических и трубных заводов.

Чепецкий механический завод также является одним из основных мировых производителей циркониевого проката с полным циклом производства. В мире подобным производством обладают только Россия, США, Канада и Франция. ЧМЗ выпускает циркониевые сплавы, отвечающие требованиям атомной промышленности России, а также международным стандартам, что, позволяет предприятию выходить на мировые рынки и расширять сотрудничество с партнерами в Европе и Азии.

По итогам Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» была удостоена диплома за лучшую выставочную экспозицию.

Справка:

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2019» проводилась на выставочной площадке в 27000 кв. метров. Свои ключевые возможности представили около 600 компаний из 34 стран мира - России, Китая, Германии, Италии и Украины, Австрии, Франции, США, Великобритании и других. Выставку посетили более 28 тысяч специалистов.