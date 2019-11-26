Топливная компания ТВЭЛ представила на выставке Rail + Metro China 2019 уникальные нанокомпозитные изделия

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» представила изделия из нанокомпозитных сплавов ниобиевой меди на Международной выставке по развитию железнодорожного транспорта и метрополитена Rail + Metro China 2019, состоявшейся в г. Шанхай (Китай).

Среди образцов продукции ТВЭЛ - контактные провода для высокоскоростных железнодорожных магистралей. Такие провода обладают уникальным сочетанием высокой механической прочности и повышенной электропроводности, что позволяет обеспечивать скорость движения железнодорожного транспорта до 450 км/ч.

Нанокомпозитные провода обладают прочностью, сравнимой со сталью, а уровень их электропроводности достигает 70-85% абсолютной электропроводности, что характерно для проводов из чистой меди. Продукция Топливной компании позволяет значительно увеличить износостойкость и повысить надежность эксплуатации контактных систем. Контактные провода из нанокомпозитных сплавов ниобиевой меди сохраняют прочность даже после 2660 часов выдержки при температуре 350°С.

Контактные провода из нанокомпозитного сплава, разработанные учеными ВНИИНМ (входит в состав Топливной компании ТВЭЛ), производятся на дочернем предприятии – ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО». Технология производства не имеет известных аналогов не только в России, но и во всем мире – она позволяет изготавливать провода из композитного медно-ниобиевого материала любых диаметров и сечений.

На стенде Топливной компании ТВЭЛ посетители выставки могли ознакомиться с образцами тонких и особо тонких электропроводов, образцами проводников крупных и полых сечений. Данная продукция активно применяется в робототехнике, авиационной промышленности и космонавтике.

Справка

Международная выставка и конференция по развитию железнодорожного сектора и метрополитена Rail + Metro China 2019 ежегодно проводится в г. Шанхае (Китай). Она посвящена различными аспектами железнодорожной отрасли, в том числе подвижного состава, оборудования и продукции для железнодорожного транспорта, колесного оборудования, систем кондиционирования, интерьерного дизайна, систем электропитания, коммуникаций, мониторинга и управления, инвестирования и финансирования.