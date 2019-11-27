Александр Новак: "Трубопроводная система "Восточная Сибирь – Тихий океан" стала мощнейшим стимулом к развитию месторождений нефти России"

На RusCable.Ru открыт “оперативный штаб”
27 ноября 2019, 15:45
Рубрика: Производство
Метки: МИНЭНЕРГО, ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в режиме телемоста дал старт на ввод новых нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» для вывода ВСТО на полную мощность.
Ввод ВСТО стал знаковом событием для всей нефтяной отрасли, отметил Александр Новак в ходе церемонии.
“Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» стала мощнейшим стимулом к развитию месторождений нефти России и является особой страницей в истории топливно-энергетического комплекса страны. В этом году завершается выход проекта на полную мощность, что включает вывод участка Тайшет-Сковородино (ВСТО-1) на мощность в 80 млн тонн в год и расширение на участке Сковородино-Козьмино (ВСТО-2) до 50 млн тонн прокачки в год”, - сказал глава Минэнерго России.
Министр также отметил значительную роль проекта как в диверсификации поставок российской нефти на мировые рынки, так и в обеспечении нефтеперерабатывающих заводов Дальнего Востока качественными, стабильными поставками сырья.
“Проект позволил реализовать стратегическую задачу по выводу на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поставок российских энергоресурсов, а также по снабжению нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке”, - добавил он.
По словам Министра, основными источниками нефти для заполнения ВСТО служат месторождения Западной и Восточной Сибири, добыча на которых во многом стимулируется трубопроводными поставками. На сегодня общая протяженность проекта достигает 4 741 км. Кроме того, запуск проекта на полную мощность приносит и заметный вклад в развитие регионов-транзитеров ресурсов, подчеркнул Министр.
“ВСТО - это пример успешной, слаженной работы государства и бизнеса, проведенной в сжатые сроки. Напомню, что изначально планировалось реализовать проект до 2030 года. Проект дает новые рабочие места, новые налоги для регионов, влияет на развитие программ социально-экономического развития. При этом при его проектировании применялись самые современные, экологически чистые технологии”, - добавил Александр Новак.
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