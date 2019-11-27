Александр Новак: "Трубопроводная система "Восточная Сибирь – Тихий океан" стала мощнейшим стимулом к развитию месторождений нефти России"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в режиме телемоста дал старт на ввод новых нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» для вывода ВСТО на полную мощность.

Ввод ВСТО стал знаковом событием для всей нефтяной отрасли, отметил Александр Новак в ходе церемонии.

“Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» стала мощнейшим стимулом к развитию месторождений нефти России и является особой страницей в истории топливно-энергетического комплекса страны. В этом году завершается выход проекта на полную мощность, что включает вывод участка Тайшет-Сковородино (ВСТО-1) на мощность в 80 млн тонн в год и расширение на участке Сковородино-Козьмино (ВСТО-2) до 50 млн тонн прокачки в год”, - сказал глава Минэнерго России.

Министр также отметил значительную роль проекта как в диверсификации поставок российской нефти на мировые рынки, так и в обеспечении нефтеперерабатывающих заводов Дальнего Востока качественными, стабильными поставками сырья.

“Проект позволил реализовать стратегическую задачу по выводу на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поставок российских энергоресурсов, а также по снабжению нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке”, - добавил он.

По словам Министра, основными источниками нефти для заполнения ВСТО служат месторождения Западной и Восточной Сибири, добыча на которых во многом стимулируется трубопроводными поставками. На сегодня общая протяженность проекта достигает 4 741 км. Кроме того, запуск проекта на полную мощность приносит и заметный вклад в развитие регионов-транзитеров ресурсов, подчеркнул Министр.