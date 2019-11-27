Более 1,9 млрд рублей ФРП пойдут на газовые котлы, комплектующие для мебели и электрощитки

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 7 проектов во Владимирской, Волгоградской, Ленинградской, Иркутской и Тульской областях. Сумма займов от ФРП составит 1,92 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов превысит 5,9 млрд рублей.

Предприятию «Сигнал» из Ленинградской области одобрен заем на 179 млн рублей. Компания расширит импортозамещающее производство стальных промышленных газовых водогрейных котлов центрального отопления.

Компании «Строй-Потенциал» из Владимирской области с помощью 180 млн рублей от ФРП планирует производить ортопедические основания кроватей (в том числе с подъемными механизмами), механизмы трансформации диванов, а также крепления, опоры, уголки, стяжки, пружины, матрасодержатели и другие комплектующие мягкой мебели. Расширение линейки выпускаемой продукции позволит снизить зависимость российского мебельного рынка от импортеров.

«ИЭК Холдинг» из Тульской области с помощью займа на 421 млн рублей планирует запустить новый цех по производству металлических корпусов щитов с монтажной панелью и лестничных лотков, они предназначены для надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

Волгоградский метизный завод запустит производство болтов и гаек диаметром 6 и 8 мм, общий бюджет проекта составит 67,9 млн рублей. Из них 31,9 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 13,7 млн рублей – в виде займа от Перспективного развития Волгоградской области.

Кроме того, предприятию «ИНК-Сервис» одобрены три займа на 1,11 млрд рублей в рамках программы «Лизинг» для покупки трех буровых установок, которые будут работать на Ярактинском газоконденсатном месторождении и Верхнетирском лицензионном участке в Иркутской области.