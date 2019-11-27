Игорь Маковский: "Нам предстоит перейти на качественно новый уровень формирования полезного отпуска и поиска потерь"

В рамках реализации Концепции цифровой трансформации специалисты «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» продолжают развитие системы информационно-измерительного контроля и учёта энергопотребления «Пирамида-Сети» (ИИС «Пирамида-Сети») в Удмуртской Республике. Главная цель проекта - обеспечение цифрового учета нагрузки центров питания электросетевого комплекса региона и совершенствование автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии.

ИИС «Пирамида-Сети» - инновационное отечественное программное обеспечение, разработанное в соответствии с требованиями и спецификой электросетевых компаний России. Суть ее в том, что собранные с приборов учёта данные – это и показания счетчиков на подстанциях и у потребителей - транслируются в центр сбора информации по сети GSM/GPRS или другим доступным каналам связи. Обработка и хранение результатов измерений происходит в едином информационно-вычислительном комплексе.

Данный программный комплекс позволяет проводить постоянный мониторинг качества электроснабжения и не только с высокой точностью фиксировать объемы потребления электроэнергии, но и в режиме реального времени отслеживать нагрузку, скачки напряжения, другие параметры сети, записывая все отклонения от нормы в память системы. Объективность и оперативность представленных показаний в базе данных - одна из основных функций проекта. Разработчики программного комплекса уверены, стопроцентное внедрение системы поможет в решении спорных вопросов между энергетиками, потребителями и сбытовыми компаниями.

Высокоточное оборудование позволит энергетикам оптимизировать трудозатраты: у оперативного персонала теперь не будет необходимости ежемесячно снимать показания приборов учета – система автоматически передает данную информацию в центр сбора данных.