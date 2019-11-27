"Россети Северный Кавказ" инвестируют в новые объекты Ставрополья

В текущем году ставропольские энергетики ввели в эксплуатацию более 47 км линий электропередачи и 6,4 МВА трансформаторной мощности. Общий объем капитальных вложений филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» по итогам 10 месяцев 2019 года составил 77 млн рублей. Существенная доля указанных инвестиций - 58 млн рублей - направлена на обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей (с максимальной мощностью до 150 кВт). В данном сегменте специалистами введено в эксплуатацию более 42 км линий электропередачи и 4,7 МВА трансформаторной мощности.



Среди наиболее важных объектов, реализованных за это время на Ставрополье, следует отметить обеспечение электроэнергией двух детских садов в селах Константиновское (Предгорный район) и Заветное (Кочубеевский район).



Помимо этого, выполнены работы по реконструкции воздушной линии 10 кВ, идущей от ПС 110/10 кВ «Темнолесская». Реализация этого проекта стоимостью порядка 4 млн рублей обеспечила технологическое присоединение домовладений жителей хутора Липовчанский Шпаковского района по улицам Полевая и Луговая. Комплекс проведенных мероприятий значительно снизил в населенном пункте вероятность возникновения аварийных ситуаций, а также уменьшил затраты на эксплуатацию и ремонт электрических сетей.



В настоящий момент к завершению подходят работы по техническому перевооружению ПС 110 кВ «Полимер» в г. Георгиевске. Здесь энергетики уже установили более мощный трансформатор - 16 тысяч кВА взамен 10 тысяч кВА. В дальнейшем это улучшит производственно-техническое состояние подстанции, повысит качество обслуживания электрических установок и надёжность питания электрической энергией потребителей Георгиевского района.