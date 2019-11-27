"ССТэнергомонтаж" представила решение Stream Tracer™ на конференции "Эксплуатация осложненного фонда скважин–2019"

С 19 по 20 ноября в Москве прошла производственно-техническая конференция «Эксплуатация осложненного фонда скважин», организованная отраслевым журналом «Инженерная практика» при поддержке «ССТэнергомонтаж».

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты нефтегазовой отрасли, сотрудники научно-технических организаций, а также представители сервисных компаний, компаний-производителей оборудования и нефтепромысловой химии.

Осложненный фонд большинства нефтедобывающих предприятий составляет не менее четверти эксплуатационного фонда. Среди осложняющих факторов выделяют коррозию, наличие солеотложений, механических примесей (песка, глины, продуктов износа), АСПО (асфальсмолопарафиновых отложений) и гидратов, искривленность ствола скважины, высокий газовый фактор, высокую вязкость продукции и др.

Представители нефтяных компаний в своих докладах поделились успехами использования различных технологий, зарекомендовавших себя наилучшим образом с технической и экономической сторон при работе на осложненном фонде скважин. Большое внимание было уделено вопросам борьбы с образованием солеотложений, а также асфальтосмолопарафиновых отложений на деталях глубинного насосного оборудования и колонне насосно-компрессорных труб. В борьбе за высокие показатели наработки оборудования на отказ широкое распространение в отрасли имеют механизированная очистка, применение химических реагентов, защитных покрытий и систем электрообогрева.

Обогрев скважины нагревательным кабелем с мощностью, постоянной по всей длине, хорошо известен нефтяным компаниям, так как обеспечивает поддержание температуры движущегося в НКТ флюида выше температуры выпадения парафина и применяется на месторождениях с конца прошлого столетия. Основными недостатками таких систем являются большие расходы на эксплуатацию, вызванные высоким потреблением электроэнергии, и существенный перегрев флюида в нижней части участка парафинообразования в колонне НКТ.

В рамках программы конференции компания «ССТэнергомонтаж» представила альтернативу существующим методам — инновационную систему электрообогрева нефтяных и газовых скважин Stream Tracer™, в основе которой лежит уникальный нагреватель с зонами повышенной и пониженной мощности, что позволяет обеспечить оптимальное тепловыделение по длине нагревательного кабеля, избежать перегрева флюида и повысить технико-экономические показатели эксплуатации месторождений.

Это запатентованное решение «ССТэнергомонтаж» является наиболее энергоэффективным решением таких актуальных задач нефтегазового комплекса, как поддержание температуры в подземных и подводных трубопроводах, а также предотвращение образования АСПО в нефтяных скважинах.

Внутри нагревателя, выполненного по коаксиальной схеме, тепло выделяется за счет протекания тока как во внутреннем, так и во внешнем проводнике. Это снижает тепловую нагрузку на нагреватель, увеличивает срок его службы, позволяя сделать добычу нефти непрерывным процессом с минимальным привлечением человеческих ресурсов.

Эффективность и надежность системы Stream Tracer™ подтверждены опытно-промышленными испытаниями на Казаковском месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и месторождении Западное Хоседаю ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО». На всех скважинах, где проходили испытания, решение позволило увеличить температуру флюида, добываемого на скважине, на 3-5 °С выше точки образования парафиновых отложений. При этом сокращение потребления электроэнергии на Казаковском месторождении достигло 47% по сравнению с системами обогрева на основе нагревательных кабелей постоянной мощности.

Доклад о Stream Tracer™ вызвал значительный интерес со стороны представителей цехов добычи нефти и газа, работающих на скважинах, осложненных асфальтосмолопарафиновыми отложениями. Обсуждение вопросов, продолжилось на стенде «ССТэнергомонтаж», где были представлены образцы продукции.

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» располагает полной инфраструктурой, необходимой для разработки и внедрения инновационных продуктов от «нулевого цикла» до серийного выпуска изделий. Почти тридцатилетний опыт в области электрообогрева помогает нам уникальные решения, а также оказывать полный комплекс услуг по электрообогреву самых сложных объектов от проектирования, поставки и монтажа до выполнения сервисных работ, в том числе выполняя EPC-контракты под ключ.

«ССТэнергомонтаж» — крупнейшая инжиниринговая компания России, которая занимается проектированием, поставкой, монтажом и сервисным обслуживанием комплексных решений в области электрообогрева, теплоизоляции и электротехники.

Производственно-технический нефтегазовый журнал «Инженерная практика» посвящен актуальным вопросам добычи нефти и газа: разработке, бурению, механизированной добыче, КРС, ППД, ПГИ, сбору и подготовке углеводородов. Журнал также проводит конференции и специализированные семинары по авторским и собственным программам.