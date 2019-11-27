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Специалисты "Россети Юг" завершили ремонт линий электропередачи в северных районах Волгоградской области

Специалисты Россети Юг завершили ремонт линий электропередачи в северных районах Волгоградской области

27 ноября 2019, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики компании «Россети Юг» завершили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ в Старополтавском и Палласовском районах Волгоградской области.

Эти районы – самые северные территории региона, и наиболее подвержены сильным ветрам и интенсивному гололедообразованию. Для максимально качественного энергообеспечения населенных пунктов специалисты энергокомпании заменили порядка 600 опор, более 180 км провода, 300 изоляторов, дополнительно установили 154 опоры линий электропередачи. Масштабный ремонт сетей поможет обеспечить надежное электроснабжение 50 тысяч жителей самых удаленных населенных пунктов Волгоградской области, расположенных в непосредственной близости к границе с Казахстаном.

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Компания: Россети Юг

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