 
Цифровая революция

Специалисты Удмуртэнерго завершили курс лекций по цифровой трансформации для студентов ИжГСХА

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Удмуртэнерго

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Удмуртэнерго

В течение двух недель специалисты «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» знакомили студентов и преподавателей Ижевской государственной сельскохозяйственной академии с концепцией цифровой трансформации в электросетевом комплексе региона.

В рамках проекта специалисты Удмуртэнерго прочитали девять лекций, которые посетили более 60 студентов кафедры «Электротехника, электрооборудование и электроснабжение».

В ходе занятий студентов познакомили с основными направлениями и этапами цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Слушатели курса ознакомились с проектами первого этапа цифровой трансформации: цифровая подстанция и район электрических сетей, принципами действия накопителей электроэнергии, возможностями использования беспилотных летательных аппаратов. На лекциях ребятам подробно объяснили принципы работы Единого Центра управления сетями, системы управления производственными активами, показали современные средства связи, приборы интеллектуального учета электроэнергии и другие современные технологии.

Закончился курс лекций экскурсией на самый современный в России городской диспетчерский пункт города Ижевска – живой пример реализации концепции «Цифровой трансформации 2030» ПАО «Россети». Объект оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами, позволяющими в режиме онлайн осуществлять управление всем электросетевым комплексом столицы Удмуртской Республики.

- Лекции были очень познавательными, позволили по-новому взглянуть на электроэнергетику республики, понять какой она станет в ближайшем будущем, - поделился впечатлениями студент 4 курса факультета «Электротехника, электрооборудование и электроснабжение» ИжГСА Павел Овчинников. - Было интересно слушать преподавателей-энергетиков, которые подавали материал, так сказать, практическим языком. Энергетика – интересная и перспективная отрасль. После курса лекций я, как и многие мои одногруппники, утвердились в правильности выбора своей будущей профессии.

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