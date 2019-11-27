Воронежские власти в 2020 году подкинут управляющей компании ОЭЗ "Центр" 900 млн рублей на инфраструктуру

Воронежские власти увеличат уставный капитал управляющей компании индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ ППТ «Центр» – АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИнКо) – на 913,5 млн рублей, сообщили в облправительстве. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Допэмиссию утвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Средства будут выделены в первом квартале 2020 года региональным департаментом финансов.

«Рост уставного капитала позволит дополнительно вложиться в социальную, инженерную, транспортную и иную инфраструктуру промышленных площадок – в интересах и для эффективной работы инвесторов», – пояснили в правительстве.

Стоит отметить, что в 2019 году объем финансирования строительства экономзоны составил 458,02 млн рублей. В начале осени этого года сообщалось, что на площадке ведутся работы по устройству сетей канализации и водопровода, подрядчиком являлось ООО «СУ-35». Также проводились подготовительные работы по строительству трансформаторной подстанции 110/10 кВ «Парковая» компанией ООО «Электрострой». ООО «ПроектИнжиниринг» осуществляло проектирование административно-делового центра для размещения управляющей компании. Общий объем инвестиций в инфраструктуру экономзоны до 2021 года составит 2,97 млрд рублей. Эти средства будут выделены из бюджета Воронежской области.

Напомним, постановление Правительства РФ о создании ОЭЗ «Центр» в Воронежской области в Новоусманском районе на базе индустриального парка «Масловский» было подписано в январе 2019 года. Как сообщали в областном правительстве, общая площадь ОЭЗ ППТ «Центр» составляет 220 га, из них около 174,6 га – для размещения резидентов. В рамках реализации проекта планируется создать 4,1 тыс. рабочих мест.

По данным Kartoteka.ru, АО «Воронежская индустриальная корпорация» зарегистрировано в 2009 году. Уставный капитал – 2,52 млрд рублей. Основной вид деятельности – аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. Принадлежит департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области, генеральный директор – Сергей Куприн.