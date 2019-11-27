Журналисты из районных СМИ ознакомились с цифровыми объектами Удмуртэнерго

В «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» прошел пресс-тур для районных СМИ Удмуртской Республики. Журналистов ознакомили с ходом реализации масштабных проектов цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Мероприятие было организовано совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики.

Журналисты побывали в модернизированном Ижевском городском диспетчерском пункте, который был открыт 19 сентября 2019 года. Диспетчерский пункт оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами, что позволяет в режиме онлайн осуществлять управление всем электросетевым комплексом столицы Республики – контролировать состояние электросетевых объектов, включая процесс эксплуатации и проведение ремонтов электросетевого оборудования, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Часть операций выполняется в автоматическом режиме. Все это позволило энергетикам существенно сократить продолжительность технологических нарушений, повысить надежность электроснабжения потребителей, вывести на качественно новый уровень клиентские сервисы.

Также представители СМИ посетили подстанцию 110/6 кВ «Калашников» проектной мощностью 80 МВА. При строительстве подстанции использовались новейшие технические достижения в области электроэнергетики. Её оснащение обеспечивает управление и контроль дистанционно - с диспетчерского пульта «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго». Подстанция соответствует всем стандартам промышленной, экологической и энергетической безопасности. Она обеспечивает электроэнергией жилые кварталы центральной части столицы Удмуртии, Центральный республиканский стадион, дома Ключевого и Гольянского поселков.

Директор «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Андрей Малышев подробно рассказал журналистам о цифровых технологиях, которые позволяют по-новому взглянуть на дальнейшее развитие электросетевого комплекса региона, также ответил на вопросы журналистов.