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Приглашаем принять участие в мероприятиях НИК А3 РНК СИГРЭ в рамках МФЭС-2019

Приглашаем принять участие в мероприятиях НИК А3 РНК СИГРЭ в рамках МФЭС-2019

27 ноября 2019, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A3, МФЭС-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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В рамках выставки «Электрические сети», 05 декабря 2019 года (в павильоне 75 ВДНХ, зал №2), состоится дискуссионная панель «Инновационное оборудование электрических сетей».

Вопросы для обсуждения:

  • Высокотемпературное сверхпроводящее токоограничивающее устройство (ВТСП ТОУ).
  • Сверхпроводящий кабель с эффектом токоограничения.
  • Вставка постоянного тока для объединения энергосистем.
  • Электромеханическая вставка переменного тока на базе асинхронизированного преобразователя частоты (АСЭМПЧ).
  • Высоковольтные вводы для ВТСП ТОУ 220 кВ и высоковольтные трансформаторные вводы с RIN-изоляцией.
  • Токоограничивающее устройство коммутационного типа 220 кВ.

Более подробная информация доступна по ссылке.

В рамках выставки «Электрические сети», 05 декабря 2019 года (в павильоне 75 ВДНХ, зал «Б», 2-й этаж, аудитория 237), состоится научно-практическая конференция «Перспективы применения цифрового проектирования и цифровых двойников для снижения аварийности оборудования электрических сетей». Организатором данной Конференции является АО «РЭТЗ Энергия», под эгидой Национального исследовательского комитета А3 «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» РНК СИГРЭ.

Одна из ключевых задач цифровизации в электрических сетях – автоматизация процессов их проектирования и контроля в эксплуатации, направленная в значительной степени на снижение аварийности электрооборудования и сетей в целом. Концепция «цифровых двойников» оборудования, во всей полноте воспроизводящих его работу, ориентирована, в частности, на решение этой задачи.

Основным показателем качества цифрового двойника является его адекватность, которая, в свою очередь, определяется адекватностью цифровых моделей, лежащих в его основе. В программу конференции включены научно-практические вопросы разработки и применения цифровых двойников высоковольтного оборудования..

Более подробная информация доступна по ссылке.

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