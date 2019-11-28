1 декабря начнется прием заявок на премию "Глобальная энергия"

Ассоциация «Глобальная энергия» объявляет начало нового номинационного цикла премии. С 1 декабря на официальном сайте начнется прием заявок на соискание премии в 2020 году. Самовыдвижение кандидатов не допускается. Правом выдвигать кандидатов на премию обладают номинирующие лица. Прием заявок продлится до 20 февраля 2020 года.

Лауреатами премии «Глобальная энергия» могут стать ученые из любой страны мира, авторы выдающихся научных исследований и разработок, чьи открытия и технологические новации помогают решать самые острые энергетические проблемы. Начиная с 2019 года премия «Глобальная энергия» вручается в трех номинациях: «традиционная энергетика», «нетрадиционная энергетика» и «новые способы применения энергии».

«На сегодняшний день необходимость обеспечения всеобщего доступа к надежным и безопасным источникам энергии ощущается особенно остро. В этой связи роль энергетической науки в деле улучшения качества жизни на Земле возрастает. Примечательно, что нашими лауреатами традиционно становятся авторы передовых научных идей и разработчики прикладных технологий. Так, в 2019 году премией были отмечены профессор Халил Амин (США) и доктор Фреде Блобьерг (Дания), их разработки решают важнейшие инфраструктурные задачи отрасли – вопросы хранения и передачи энергетических ресурсов. Сейчас открыт вопрос, технологии в какой области энергетики будут признаны «Глобальной энергии» в будущем году, но я абсолютно уверен, что идеи и разработки наших новых лауреатов не будут уступать по значимости и масштабу технологиям предыдущих», - отметил глава ассоциации «Глобальная энергия» Александр Игнатов.

Номинационный процесс премии от выдвижения кандидатов до награждения лауреатов предельно открыт и прозрачен. Самовыдвижение на премию невозможно. Право выдвигать кандидатов на получение награды имеют номинирующие лица, среди которых лауреаты премии «Глобальная энергия» прошлых лет, лауреаты Нобелевской премии, а также премий Kyoto, Max Planck, Вульфа, Бальцана, шейха Зайеда, Energy Globe, Goldman Environment, UNEP Sasakawa Prize, члены Российской академии Наук и академий наук иностранных государств, ученые или организации, приглашенные ассоциацией для вступления в состав номинационного пула. Кроме того, эксперты энергетического профиля могут отправить заявку на вступление в пул номинирующих лиц. После оценки и утверждения их кандидатуры со стороны ассоциации, они наделяются правом выдвинуть своего кандидата. Для вступления в пул номинирующих лиц необходимо заполнить специальную форму на сайте «Глобальной энергии».



После определения допущенных до конкурса работ ассоциация проводит их независимую экспертизу. При этом каждая работа оценивается тремя независимыми международными экспертами. Работа экспертов осуществляется по международным стандартам. По итогам экспертизы баллы суммируются и определяется общий рейтинг всех номинационных представлений. Далее формируется шорт-лист, который обнародуется до официального объявления имен лауреатов премии текущего года. Финальное решение по определению лауреатов текущего года принимает Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия», в состав которого входят 20 ученых из 14 стран.



Объективный процесс выбора лауреатов премии отмечен на мировом уровне. Так, Международный конгресс выдающихся наград (ICDA) признал «Глобальную энергию» мега-премией за ее благородные цели и образцовый премиальный конкурс: прозрачный процесс номинирования, выбора и присуждения награды, независимую экспертизу и беспристрастное жюри. Также «Глобальная энергия» отмечена Международной обсерваторией IREG как одна из ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград. С 2003 года лауреатами премии стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».