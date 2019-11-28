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Аксай инвестирует более 100 млн на энергоэффективность

Аксай инвестирует более 100 млн на энергоэффективность

28 ноября 2019, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минимум вдвое снизить затраты на электроэнергию для уличного освещения за счет переоснащения светильников предполагают власти города Аксай Ростовской области. Это следует из документации, размещенной 27 ноября на портале государственных закупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику в течение 6 месяцев с момента заключения контракта предстоит установить светодиодные уличные светильники в Аксае взамен существующих вдоль автомобильных дорог и во внутриквартальных территориях.

Также предполагается замена существующих силовых проводов, внедрение автоматизированной системы управления уличным освещением и учетом потребления электроэнергии, а также обучение персонала работе с этой системой.

Из бюджета города на реализацию проекта выделено 108,4 млн рублей. Предполагается, что в течение 6 лет экономия Аксая на электричестве для уличного освещения составит минимум 50% по сравнению с немодернизированной системой.

Напомним, в сентябре министр энергетики Александр Новак сообщил, что потери электроэнергии в некоторых регионах страны доходят до 35% из-за изношенности электросетей. Как сказал министр, особенно остро необходима модернизация сетей низкого напряжения.

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