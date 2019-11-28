Энергетики "Россети Урал" завершили реконструкцию подстанции "Харлуши" в Сосновском районе

ПС «Харлуши» построена в 1978 году и является основным питающим центром объектов коммунального хозяйства, производственных площадок и бытовых потребителей 11-ти поселков: Большие Харлуши, Малые Халуши, Мамаево, Альмеева, Костыли, Малышево, Трифоново, Кайгородово, Трубный, Южные Ключи, Княжий с населением около 2200 человек.

В ходе реконструкции энергетики Центральных электрических сетей произвели замену основных узлов и систем, от которых зависит надежная работа подстанции. В ходе реализации первого этапа реконструкции энергетики произвели монтаж трёх элегазовых выключателей 110 кВ и блочно-модульного общеподстанционного пункта управления. Специалисты энергокомпании установили 4 разъединителя 110 кВ с двигательным управлением, 2 трансформатора напряжения 110 кВ, 2 трансформатора собственных нужд, 4 комплекта ограничителей перенапряжения 110 кВ, а также устройства релейной защиты и автоматики.

Высокотехнологичное отечественное оборудование отвечает высоким требованиям надежности, безопасности и соответствует действующим экологическим нормативам; оно значительно более выносливо и защищено как от перенапряжений, так и от внешних факторов, включая экстремальные погодные условия. С его установкой повысится безопасность и надежность электроснабжения потребителей, значительно сократятся эксплуатационные расходы и расходы на ремонт, снизятся потери электроэнергии.

Необходимо отметить, что весь объем работ проведен без отключения потребителей. Резервное электроснабжение в период реконструкции обеспечивала мобильная передвижная подстанция «ОКСАНА» - единственная в системе «Россети Урал» мобильная передвижная подстанция классом напряжения 110/10/6 кВ.

Реализация энергокомпанией одного из главных инвестиционных проектов года позволила повысить надежность и качество электроснабжения потребителей и создать условия для дальнейшего развития Сосновского района Челябинской области. Общая сумма средств, направленная на выполнение данных работ в рамках реализации инвестиционной программы филиалом «Россети Урал» - «Челябэнерго», составила порядка 147 миллионов рублей.