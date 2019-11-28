Портал "Бизнес-навигатора МСП" интегрирован с ГИСП

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) продолжает расширять свой функционал. Интеграция с сервисами «Бизнес-навигатора МСП» открывает новые цифровые возможности для повышения эффективности малых и средних производственных компаний.

Уже сейчас ГИСП обеспечивает доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях государственному и муниципальному имуществу. Кроме того, компании могут привлекать с помощью действующих сервисов дополнительные инвестиции и участвовать в федеральных и региональных программах поддержки промышленности.

В целях создания дополнительных функциональных возможностей для малых и средних производственных предприятий, в том числе в части организации сбыта продукции в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», была реализована интеграция портала «Бизнес-навигатора МСП» с Государственной информационной системой промышленности.

Решение о вводе нового функционала в опытную эксплуатацию с 28 ноября 2019 года было принято в ходе заседания рабочей группы по вопросам интеграции ГИСП и сервисов портала «Бизнес-навигатора МСП» под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова и генерального директора АО «Корпорация МСП» Александра Бравермана.

Приоритетным направлением интеграции стала разработка сервисов для изучения доступных рыночных ниш и расчета бизнес-планов по 40 производственным видам бизнеса в 85 регионах России, в рамках которых предполагается выпуск 84 видов продукции в отраслях машиностроения, химии, металлургии, лесопромышленного комплекса, радиоэлектроники, строительных материалов и переработки отходов.

В рамках интеграции двух систем обеспечен также автоматизированный обмен данными об объектах производственной инфраструктуры, в том числе промышленных парках и технопарках. При этом предприятия не должны будут проходить дополнительную регистрацию – все новые сервисы «Бизнес-навигатора МСП» будут доступны авторизованным пользователям ГИСП.

Реализация промышленного потенциала МСП, а также его вовлечение в производственные цепочки – один из главных приоритетов платформы ГИСП. Благодаря интеграции двух систем малому и среднему производственному бизнесу теперь будет гораздо удобнее найти рыночную нишу в своем регионе, рассчитать бизнес-план, подобрать производственную площадку и получить информацию о закупках крупных компаний

прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.