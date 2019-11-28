Предприятие "СПКБ Техно" создает новые рабочие места в Подольске

Группа компаний «СПКБ Техно» городского округа Подольск расширяет своё производство, об этом сообщил директор предприятия Максим Тугучев.

— В связи с расширением линейки продуктов и появлением нового токарно-фрезерного обрабатывающего центра на предприятии в 2020 году будет создано 30 новых рабочих мест по специальностям слесарь, электронщик, токарь, экструзионщик на кабельное оборудование и другие, — сказал руководитель предприятия. – На сегодняшний день мы активно обучаем студентов и сотрудничаем с двумя учебными заведениями – Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» и Московским энергетическим институтом.

В Группу компаний «СПКБ» входят три предприятия – АО «СПКБ Техно», АО «ЭСПКБ Техно», ООО «СПКБ Пром», они работают на одной промышленной площадке – на улице Бронницкой в Подольске. АО «СПКБ Техно» является лидером по объемам производства огнестойких, морозоустойчивых, теплостойких силовых кабелей, термостойких проводов, а также кабелей и проводов общепромышленного назначения. Ежемесячно выпускается более 6 000 км кабеля, перерабатывается 100 тонн меди, отгружается 100 фур готовой продукции.

— На заводе ООО «СПКБ Пром» я работаю уже 5 лет, — сказал оператор станков с числовым программным управлением, житель Подольска Михаил Чиглинцев. – Работаю в области металлообработки, также настраиваю установку станков, вырезаю различные детали. Предприятие предоставляет возможность учебного отпуска. Мне нравится наш коллектив и достойная заработная плата.

В «СПКБ Пром» активно развивается машиностроительный цех, серийно изготавливается кабельное оборудование, разрабатываются новые модели и совершенствуются старые. В настоящее время на заводе трудится порядка 20 человек. Как отметил Максим Тугучев, в настоящее время на трех предприятиях работает порядка 250 человек, а средняя заработная плата составляет 44 тыс. рублей.

— Уникальность этого промышленного предприятия в том, что оно изготавливает не только кабельную продукцию, но и оборудование для создания кабелей – станки, а также расширяет другие виды деятельности, например, аграрный сектор, – отметил заместитель главы администрации Городского округа Подольск Алексей Кук.

Отметим, что за 9 месяцев 2019 года Группой компаний «СПКБ Техно» в бюджет городского округа Подольск перечислено 4 млн. руб., что на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск