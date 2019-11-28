Ростех займется финансовым оздоровлением Юргинского машиностроительного завода

Госкорпорация Ростех проведет финансовое оздоровление Юргинского машиностроительного завода (ЮМЗ) и предоставит предприятию беспроцентный займ в размере 300 млн рублей на обеспечение операционной деятельности и исполнение текущих обязательств. Реализацией антикризисной программы займется «РТ-Капитал» – дочерняя структура Ростеха по работе с непрофильными и проблемными активами.

На текущий момент ЮМЗ находится в тяжелой финансовой ситуации, объем выручки предприятия не позволяет финансировать операционную деятельность и гасить имеющуюся кредиторскую задолженность. Предоставленный Ростехом беспроцентный займ позволит предприятию погасить текущие долговые обязательства, выплачивать заработную плату. Параллельно прорабатывается антикризисный план, который позволит в среднесрочной перспективе нормализовать деятельность завода. В его рамках планируется реструктуризация производственных площадей предприятия.

«Ситуацию на заводе можно охарактеризовать как тяжелую: минимальная производственная программа, высокая долговая нагрузка, которую невозможно покрыть за счет доходов предприятия. Поэтому сейчас нашей первоочередной задачей является создание комплексной антикризисной программы, которая позволит предприятию продолжить работу по выполнению существующих контрактов, сохранить кадровый и производственный потенциал, обеспечить стабильную и бесперебойную работу ТЭЦ, которая является единственным поставщиком тепло- и электроэнергии в городе», — отметил генеральный директор «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Как сообщалось ранее, в начале ноября Госкорпорация Ростех совместно с АО «НПК «Уралвагонзавод» перечислили денежные средства на выплату заработной платы работникам ООО «Юргинский машзавод». Таким образом, была в полном объеме погашена задолженность по оплате труда перед сотрудниками.

Юргинский машиностроительный завод является градообразующим предприятием моногорода Юрга. Производит полный спектр горно-шахтного оборудования для очистных забоев, технику для разрезов и обогатительных фабрик. Основные рынки сбыта – Кузбасс, Коми, Хакасия и Саха, Ростовская и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края. В состав предприятия также входит ТЭЦ, которая обеспечивает город теплом.