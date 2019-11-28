Уникальная среда по внедрению энергоэффективных технологий: "ЭнергоИнновация" провела очную часть профильного образовательного курса

Более 15 часов лекций и семинаров, около 30 слушателей, два десятка профессионалов. Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» совместно с комитетом по энергетике «Деловой России» завершила очную часть образовательного курса «Энергетическая эффективность и система энергоменеджмента по стандарту ISO 50001:2018». Напомним, слушателями программы стали сотрудники ПАО «Газпром нефть». Ее цель - повышение уровня знаний и квалификации слушателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также энергоменеджмента по стандарту ISO 50001:2018.

Курс включает как очную часть – лекции и семинары, так и заочную – образовательные кейсы с роликами и презентациями. Программа очной части проходила в течение трех дней и была разбита по трем информационным блокам: «Энергоэффективность работы сетевой инфраструктуры и оборудования отопления, освещения, автоматизации на нефтегазодобывающем предприятии», «Энергоэффективность работы оборудования наземной инфраструктуры нефтедобывающего предприятия» и «Эффективность работы механизированной добычи углеводородов.

Среди лекторов – представители «ЭнергоИнновации», сотрудники ООО «ИНГК», Челябинского компрессорного завода, ООО «Катерпиллар Евразия», Solar Turbines CIS, а также коллеги из ООО «Данфосс», «Мантрак-Восток», группы компаний «БерезкаГаз», ABB, «Энергопромавтоматизации», BAKER HUGHES, Schneider Electric, Novomed и других. Все это предприятия, на которых уже не один год реализуются проекты по энергетической эффективности.

«Очень широкая гамма тем затронута в течение наших очных лекций и семинаров. Это как широкие теоретические и технологические вопросы сертификации, так и узкие такие практические вопросы энергоэффективности. Мы создаем уникальный опыт рассмотрения проблемы энергоэффективности в нефтедобывающих подразделениях со всех точек зрения: менеджмента, технологий, кейсов интенсивного использования во всех звеньях. Причем, мы демонстрируем не общетеоретические рассуждения об энергоэффективности и о том, что она необходима. Мы представляем конкретные технологические решения и в интерактивной форме со слушателями их обсуждаем», - прокомментировал Президент «ЭнергоИнновации», доктор политических наук, кандидат философских наук Михаил Смирнов.

Производители также отмечают пользу образовательного курса. В ходе интерактива лекторы, представители энергетических компаний, смогли получить обратную реакцию на те или иные идеи, мгновенно в режиме мозгового штурма могли сделать какие-то выводы, построить планы. Также спикеры что-то «взяли» и у своих коллег.

«Аудитории был предложен большой спектр вопросов. В первую очередь, интересно почерпнуть новую информацию по современным технологиям контроля, учета, расхода и производства электроэнергии. Среди актуальных вопросов – накопление электроэнергии, а также работа в аварийных режимах и в режимах, когда наблюдается нестабильное потребление энергии, эффективные методы работы в подобных случаях», - отметил представитель компании «Мантрак Восток» Константин Гайжин.

«Мы изначально были нацелены на подачу не сколько академических знаний, сколько, в первую очередь, мы делаем упор на обмен опытом между участниками нашего мероприятия. Спикеры курса – сотрудники передовых компаний, как иностранных, так и отечественных. На примерах своего оборудования, опытах внедрения, эффективности работы в тех или иных работах спикеры представляли лучшие практики. Я считаю, наш эксперимент удался. И уверен, слушателям этот курс был интересным и полезным. Программа создает определенный фундамент, инструментарий, с которым коллеги вернутся на свои производства», - подчеркнул Член Генерального совета, сопредседатель Комитета по электрическому и энергетическому оборудованию «Деловой России», Председатель экспертного совета Ассоциации «ЭнергоИнновация» Денис Черепанов.

Это подтвердил и начальник цеха приема и сдачи нефти ООО «Газпромнефть-Ямал» Василий Печинкин, который признался, с интересом прослушал лекции.

«Материал усваивается на одном дыхании, чувствуется, что подают информацию специалисты своего дела», - отметил слушатель.

Руководитель направления энергетики «Газпром нефти» Андрей Измайлов отметил, в процессе обучения появились некоторые идеи для дальнейшего использования озвученных технологических кейсов на нашем предприятии. А по некоторым темам, таким как установка компрессорных установок, хотелось бы поработать с коллегами детально.

«Полезным для себя хочу отметить вопросы по системе энергоменеджмента. Нам задали некий курс, обозначили, что нужно делать в дальнейшем в этом направлении. В целом, курс стал весьма интересным. Конечно, самое важное то, что мы могли здесь же задать вопрос лектору, иногда даже поспорить и в итоге прийти к истине», - добавил слушатель.

Тематику программы обучения «ЭнергоИнновация» детально прорабатывала с представителями из «Газпром нефти». Слушатели подчеркивают, им, прежде всего, было важно изучить энергоэффективность основных производственных процессов в добыче нефти: механизированную добычу, наземную инфраструктуру и энергоснабжение.

«Мы изначально выбрали очно/заочный формат обучения, наиболее удобный для персонала, когда можно самому планировать время для прохождения онлайн-курсов. Очная часть прошла в виде интерактивных лекций с «живым» общением и обсуждением вопросов в области энергосбережения, а также развития энергетического менеджмента ISO:50001 как на производстве, так и в целом по компании», - поделился начальник Управления энергоэффективности и энергосбережения Департамента энергетики ПАО «Газпром нефть» Сергей Капаев.

Участники обучения подчеркнули, «ЭнергоИнновация» своим образовательным курсом сегодня создает специфическую среду, которая в последствии поможет в вопросах энергоменеджмента и энергоэффективности. Во многом именно такая обратная реакция способствует детальной проработке темы. В планах у «ЭнергоИнновации» создать целый онлайн-университет, который бы обучал сотрудников профильных организаций. И это бы в последующем изменило подход к использованию ресурсов в стране и мире, позволило, в первую очередь, повысить энергоэффективность российского ТЭКа.

Пресс-служба Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация»