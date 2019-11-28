В Республике Коми завершается реконструкция подстанции "Соколовка"

Компания «Россети Северо-Запад» до конца 2019 года завершит модернизацию подстанции 110 кВ «Соколовка» в пригороде Сыктывкара. Работы обеспечат дополнительную надёжность электроснабжения 35 тысяч человек. Стоимость проекта – 141 млн рублей. Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову рассказал генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артём Пидник в ходе рабочей встречи, которая состоялась сегодня, 28 ноября.

Подстанция (ПС) «Соколовка» построена в 1987 году как центр питания для нового аэропорта в Сыктывдинском районе Республики Коми. Однако проект был «заморожен», и основным потребителем ПС стал филиал «Аэронавигация Северного Урала» в Сыктывкаре. Сегодня объект аэронавигации обслуживает движение воздушных средств 65 крупнейших российских и международных авиакомпаний над территорией Республики Коми, Архангельской области, Ненецкого округа и части акватории Баренцева моря.

Также в случае ремонтов на транзитных линиях подстанция «Соколовка» станет дополнительным резервом для 35 тысяч жителей Сысольского, Койгородского, Сыктывдинского и Прилузского районов Республики Коми.

Энергетики полностью модернизировали центр питания. Специалисты смонтировали современные элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока, а также построили здание общеподстанционного пункта управления.

«Модернизация электроэнергетической инфраструктуры – это необходимое условие для устойчивой работы предприятий Республики Коми, надежного электроснабжения потребителей. При этом эффективное управление сетями невозможно без конструктивного взаимодействия при формировании взвешенной тарифной политики», – отметил Артем Пидник.

Также генеральный директор «Россети Северо-Запад» рассказал Сергею Гапликову о готовности компании к работе в условиях пиковых нагрузок в Республике Коми. Энергетики в 2019 году отремонтировали 893 км кабельных и воздушных линий, а также расчистили 1,6 тысяч гектаров просек воздушных линий.

К работе зимой подготовлено 437 единиц спецтехники: гусеничные снегоболотоходы, тракторы, автоподъёмники. При возникновении технологических нарушений энергетики могут обеспечить потребителей электропитанием при помощи автономных дизельных генераторов. В филиале — 72 резервных источника электроснабжения общей мощностью 31 МВт.