Росэнергоатом: ценный изотоп кобальта-60 теперь нарабатывают все три энергоблока Смоленской АЭС

На Смоленской АЭС (г. Десногорск Смоленской области) завершена загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей (ДПК) в реактор третьего энергоблока. Теперь все три блока атомной станции вносят свой вклад в получение ценного изотопа для медицины и промышленности.

Директор по бизнес-развитию Концерна «Росэнергоатом» Никита Константинов, комментируя это важное для отрасли событие в рамках реализации ключевой задачи Госкорпорации «Росатом» по развитию новых бизнесов, отметил:

«Ранее промышленным производством Со-60 занималась только Ленинградская атомная станция. Масштабный проект Концерна «Росэнергоатом» по развитию современных радиационных технологий стартовал в 2016 году. На текущий момент для наработки Со-60 задействовано 7 блоков типа РБМК на Смоленской АЭС, Курской АЭС и Ленинградской АЭС. Весь предполагаемый объем Со-60, произведённый до окончания эксплуатации энергоблоков, уже законтрактован. Этот радионуклид, как источник полезного излучения, все больше востребован на мировом рынке».

Он подчеркнул, что по этой причине в перспективных планах Концерна стоит задача по увеличению в ближайшее время объёма наработки Со-60 и других востребованных изотопов, в том числе с использованием энергетических реакторных установок другого дизайна.

В свою очередь директор Смоленской АЭС Павел Лубенский сказал:

«Реакторы РБМК Смоленской АЭС способны не только стабильно и надежно вырабатывать для потребителей электрическую и тепловую энергию, но и производить в процессе эксплуатации ценнейшую продукцию, потребность в которой постоянно растет в нашей стране и за рубежом. Использование этой уникальной возможности позволит российской атомной отрасли оставаться одним из мировых лидеров по поставкам радиоизотопа, важного для медицины, промышленности и сельского хозяйства».

С помощью установок на основе изотопа Со-60 проводят лучевую терапию, стерилизуют медицинские инструменты, пастеризуют продукты питания, увеличивая тем самым сроки их хранения, стимулируют рост и урожайность зерновых и овощных культур, очищают и обезвреживают промышленные стоки. Как показали эксперты Международного агентства по атомной энергии и Всемирной организации здравоохранения, такое облучение безвредно для человека.

Ценный радиоизотоп получается из природного кобальта (Со-59) при поглощении нейтронов, поэтому идеальное место для его промышленного производства – ядерный реактор АЭС.

«Важно, что дополнительные кобальтовые поглотители одновременно с наработкой изотопа обеспечивают безопасную эксплуатацию реактора за счет поддержания парового коэффициента реактивности в заданных технологическим регламентом пределах», – отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Александр Абаимов.

Процесс облучения для получения требуемой активности длится 5 лет, то есть уже в 2022 году начнется извлечение ДПК на первом энергоблоке Смоленской АЭС для дальнейшей подготовки к отправке заказчику ценного изотопа.

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 ГВт.