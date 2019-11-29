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Конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике"

Конференция Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике

29 ноября 2019, 17:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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Конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2020) собирает службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги могут обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

Вопросы для рассмотрения

  • Текущее состояние и перспективы развития основных фондов электроэнергетического сектора
  • Программа модернизации электроэнергетики
  • Инвестиции в российскую электроэнергетику
  • Финансирование инвестиционных проектов
  • Проблемы и решения по модернизации электросетевого комплекса
  • Возможности отечественного энергетического машиностроения
  • Организация закупочной деятельности генерирующих и сетевых компаний
  • Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам
  • Комплексная сервисная среда для участия в закупках
  • Рейтингование и создание базы поставщиков и подрядчиков

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.

Форматы участия:

  • участие в конференции;
  • участие в выставке;
  • спонсорское участие;
  • выступление.

Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

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