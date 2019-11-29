Конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2020) собирает службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги могут обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

Вопросы для рассмотрения

Текущее состояние и перспективы развития основных фондов электроэнергетического сектора

Программа модернизации электроэнергетики

Инвестиции в российскую электроэнергетику

Финансирование инвестиционных проектов

Проблемы и решения по модернизации электросетевого комплекса

Возможности отечественного энергетического машиностроения

Организация закупочной деятельности генерирующих и сетевых компаний

Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам

Комплексная сервисная среда для участия в закупках

Рейтингование и создание базы поставщиков и подрядчиков

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.

Форматы участия:

участие в конференции;

участие в выставке;

спонсорское участие;

выступление.

Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

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