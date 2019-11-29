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Международный форум "Электрические сети" запускает мобильное приложение

Международный форум Электрические сети запускает мобильное приложение

29 ноября 2019, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: МФЭС-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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МФЭС-2019

МФЭС-2019

Международный форум «Электрические сети» запускает мобильное приложение для всех гостей и участников конгрессно-выставочного мероприятия, которое пройдет 3-6 декабря в Москве, в 75 павильоне ВДНХ.

Мобильное приложение МФЭС 2019 — это эффективный инструмент планирования работы на форуме. Сервис бесплатный и доступен для устройств на базе Android и IOS.

Пользователи получат актуальную информацию о деловой программе форума, интерактивную схему выставки, электронный каталог экспонентов и партнеров; карту проезда, новости и важную информацию о работе МФЭС-2019. Кроме того, доступны функции* планирования индивидуального расписания, участия в голосованиях и опросах, а также предусмотрена возможность задать вопрос спикерам.

Скачать мобильное приложение можно из Google Play для устройств на базе Android или App Store для устройств на базе IOS либо отсканировать QR-код

*В полном объеме функции и возможности приложения доступны только зарегистрированным пользователям.

Международный форум «Электрические сети»

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.

  • При поддержке: ПАО «Россети»
  • Организатор: ЗАО «Электрические сети»
  • Официальный оператор: Коммуникационное агентство Grata Adv
  • Генеральный партнер – Госкорпорация «Ростех»
  • Официальные партнеры – ООО НПП «ЭКРА», АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ООО «Прософт-Системы», ГК «Таврида Электрик»
  • Партнеры – ООО «АББ», ЗАО «ЗЭТО», ООО «Инкотекс-СК», ООО «ЮНИТЕРА ЛАБС», АО «Меринг Инжиниринг», ООО «Сименс», АО «ЧЭАЗ», ГК «Системы и технологии», SIEYUAN ELECTRIC CO., LTD, ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»
  • Партнеры деловой программы – ООО «Телематические решения» /ТМ WAVIOT, ООО НПО «МИР», АО «Русатом – Автоматизированные системы управления»
  • Специальные партнеры – АО «РАДИУС Автоматика», АО «ОЭК», ООО «Тайпит-ИП», ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика»
  • Партнеры круглого стола – ООО «ЭМА», АО «Позитив Технолоджи», ООО «Энфорс», Huawei Technologies Co., Ltd (Russia), ООО «НПФ «Механотроника РА», АО «ЭР-Телеком Холдинг»
  • Партнеры кейс-зоны – Энергокластер «Сколково», ООО «ПК «Севкабель»
  • Организатор специального мероприятия – АО «РТСофт»
  • Партнеры зоны деловых контактов – ООО ПО «Форэнерго», АО «НПО «Стример»

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