Международный форум «Электрические сети» запускает мобильное приложение для всех гостей и участников конгрессно-выставочного мероприятия, которое пройдет 3-6 декабря в Москве, в 75 павильоне ВДНХ.

Мобильное приложение МФЭС 2019 — это эффективный инструмент планирования работы на форуме. Сервис бесплатный и доступен для устройств на базе Android и IOS.

Пользователи получат актуальную информацию о деловой программе форума, интерактивную схему выставки, электронный каталог экспонентов и партнеров; карту проезда, новости и важную информацию о работе МФЭС-2019. Кроме того, доступны функции* планирования индивидуального расписания, участия в голосованиях и опросах, а также предусмотрена возможность задать вопрос спикерам.

Скачать мобильное приложение можно из Google Play для устройств на базе Android или App Store для устройств на базе IOS либо отсканировать QR-код

*В полном объеме функции и возможности приложения доступны только зарегистрированным пользователям.

Международный форум «Электрические сети»

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.