На Майнскую ГЭС прибыли первые узлы новых гидрогенераторов

На Майнскую ГЭС доставлены первые узлы новых гидроагрегатов, которые заменят устаревшее оборудование. Проект по замене всех трех гидроагрегатов Майнской ГЭС реализуется в рамках программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.



Поставщики оборудования для модернизации Майнской ГЭС были определены по результатам конкурса, ими стали российские предприятия. Новые гидрогенераторы поставляет новосибирское предприятие «ЭЛСИБ». На заводах расположенного в Санкт-Петербурге концерна «Силовые машины» будут изготовлены новые гидротурбины. На сегодняшний день на станцию уже прибыли пять из шести секторов статора первого гидрогенератора. Каждый сектор весит 21 тонну.



Проект модернизации Майнской ГЭС предусматривает полную замену гидроагрегатов, выработавших нормативный срок службы. Пуск первого обновленного гидроагрегата станции намечен на конец 2021 года, завершить замену гидроагрегатов планируется в 2023 году. Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается гидросиловым оборудованием. Уже заменено устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, а также генераторные выключатели и электрические защиты. Реализуется проект замены силовых трансформаторов станции.



Майнская ГЭС мощностью 321 МВт расположена ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС – и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без негативных последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 45 млрд кВт.ч электроэнергии.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.



С начала реализации ПКМ заменено 60 гидротурбин, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 410,5 МВт.

