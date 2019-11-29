Руководители Системного оператора возглавили ТК 016

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый состав руководства, структуру и перечень членов технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика». Председателем ТК 016 стал заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, ранее исполнявший обязанности руководителя этого технического комитета. Заместителем Председателя ТК 016 утвержден директор по управлению развитием ЕЭС, член Правления АО «СО ЕЭС» Александр Ильенко.

Назначения утверждены приказом Росстандарта от 15 ноября 2019 г. № 2717 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 сентября 2014 г. № 1322, перечень организаций - членов и структуру технического комитета по стандартизации "Электроэнергетика"».

Кроме того, в состав технического комитета принято шесть новых членов – наблюдателей: ПАО «Энел Россия», АО «Шнейдер Электрик», ООО «Сименс ГамесаРеньюэблЭнерджи», ООО «АвеларСолар Технолоджи», ООО «Солар Системс», ООО «Вестас РУС». В качестве полноправных членов утверждены АО «ЕвроСибЭнерго» и ООО «Эльмаш (УЭТМ)». Решения об изменении состава ТК 016 были рассмотрены и поддержаны на общем собрании членов технического комитета, состоявшемся 25 июля 2019 года.

TK 016 «Электроэнергетика» является формой сотрудничества заинтересованных организаций, органов власти и физических лиц при проведении работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации в сфере деятельности. TK 016 сформирован из представителей федеральных органов исполнительной власти, организаций в электроэнергетике, общероссийских общественных организаций и объединений, научных и производственных организаций и предприятий электроэнергетики, профильных высших учебных заведений.

Методическое руководство работой TK 016, координацию его деятельности с деятельностью других технических комитетов по стандартизации и контроль за его работой осуществляет Росстандарт. Базовой организацией ТК 016 является АО «СО ЕЭС», на которую возложены функции по ведению секретариата ТК 016.

С 2014 года по тематике ТК 016 утверждено более 50 национальных и межгосударственных стандартов, включая изменения к ним. В настоящее время в плане работ технического комитета порядка 100 проектов документов по стандартизации в области оперативно-диспетчерского управления, электросетевого комплекса, тепловых и гидравлических электростанций, распределенной генерации и ВИЭ, силовой электроники, цифровых информационных моделей в электроэнергетике.