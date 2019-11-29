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РусГидро ввело в эксплуатацию ЛЭП и подстанции в Советской Гавани

РусГидро ввело в эксплуатацию ЛЭП и подстанции в Советской Гавани

29 ноября 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Монтаж оборудования на подстанциях

Монтаж оборудования на подстанциях

Монтаж оборудования на подстанциях

Монтаж оборудования на подстанциях

Монтаж оборудования на подстанциях

Монтаж оборудования на подстанциях

Монтаж оборудования на подстанциях

Монтаж оборудования на подстанциях

РусГидро ввело в эксплуатацию три линии электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью 53 км, а также две подстанции Эгге и Окоча в г. Советская Гавань в Хабаровском крае. Построенные объекты повысили надежность энергоснабжения потребителей в Советской Гавани и Ванино при прохождении осенне-зимнего периода 2019-2020 гг., а также снизили нагрузку на изношенную Майскую ГРЭС.

Новые ЛЭП и подстанции являются частью схемы выдачи электрической мощности строящейся ТЭЦ в г. Советская Гавань. Они соединяют с энергосистемой распределительное устройство новой ТЭЦ, которое уже поставлено под напряжение.

Строительство ТЭЦ в Советской Гавани в настоящее время находится в завершающей стадии. Завершен монтаж всех трех котлоагрегатов, паровых турбин, электрофильтров, трансформаторов. Близится к завершению монтаж турбогенераторов, вспомогательного оборудования, оборудования топливоподачи. Одновременно продолжается строительство объектов схемы выдачи тепловой мощности и жилого дома для эксплуатирующего персонала. 

ТЭЦ в Советской Гавани – один из четырех проектов инвестиционной программы РусГидро по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, которые реализуются в соответствии с Указом Президента РФ. Три из них – вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, первая очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2 - уже введены в эксплуатацию. В состав основного оборудования станции входят три котлоагрегата, две паровые турбины и два электрогенератора. Станция будет оснащена автоматизированной системой управления технологическими процессами. Установленная электрическая мощность новой ТЭЦ составит 126 МВт, тепловая мощность – 200 Гкал/час, проектная годовая выработка электроэнергии - 630 млн кВт·ч.

Новая электростанция призвана заместить выбывающие мощности устаревшей и изношенной Майской ГРЭС, работающей с высоким расходом топлива, станет источником энергии для дальнейшего развития Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла, позволит покрыть растущие потребности региона в электроэнергии и перевести потребителей Советской Гавани на центральное теплоснабжение. Ликвидация ряда малоэкономичных котельных в результате запуска ТЭЦ существенно улучшит экологическую обстановку на территории города.

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