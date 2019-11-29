РусГидро ввело в эксплуатацию ЛЭП и подстанции в Советской Гавани

Монтаж оборудования на подстанциях Монтаж оборудования на подстанциях Монтаж оборудования на подстанциях Монтаж оборудования на подстанциях

РусГидро ввело в эксплуатацию три линии электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью 53 км, а также две подстанции Эгге и Окоча в г. Советская Гавань в Хабаровском крае. Построенные объекты повысили надежность энергоснабжения потребителей в Советской Гавани и Ванино при прохождении осенне-зимнего периода 2019-2020 гг., а также снизили нагрузку на изношенную Майскую ГРЭС.



Новые ЛЭП и подстанции являются частью схемы выдачи электрической мощности строящейся ТЭЦ в г. Советская Гавань. Они соединяют с энергосистемой распределительное устройство новой ТЭЦ, которое уже поставлено под напряжение.



Строительство ТЭЦ в Советской Гавани в настоящее время находится в завершающей стадии. Завершен монтаж всех трех котлоагрегатов, паровых турбин, электрофильтров, трансформаторов. Близится к завершению монтаж турбогенераторов, вспомогательного оборудования, оборудования топливоподачи. Одновременно продолжается строительство объектов схемы выдачи тепловой мощности и жилого дома для эксплуатирующего персонала.



ТЭЦ в Советской Гавани – один из четырех проектов инвестиционной программы РусГидро по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, которые реализуются в соответствии с Указом Президента РФ. Три из них – вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, первая очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2 - уже введены в эксплуатацию. В состав основного оборудования станции входят три котлоагрегата, две паровые турбины и два электрогенератора. Станция будет оснащена автоматизированной системой управления технологическими процессами. Установленная электрическая мощность новой ТЭЦ составит 126 МВт, тепловая мощность – 200 Гкал/час, проектная годовая выработка электроэнергии - 630 млн кВт·ч.



Новая электростанция призвана заместить выбывающие мощности устаревшей и изношенной Майской ГРЭС, работающей с высоким расходом топлива, станет источником энергии для дальнейшего развития Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла, позволит покрыть растущие потребности региона в электроэнергии и перевести потребителей Советской Гавани на центральное теплоснабжение. Ликвидация ряда малоэкономичных котельных в результате запуска ТЭЦ существенно улучшит экологическую обстановку на территории города.