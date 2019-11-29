"Теплолюкс" получил премию Best for Life Design Award

Награду заслужили теплые полы «Теплолюкс» с обновленным дизайном упаковки и техническими характеристиками.

«Завод ССТ Теплые Полы» завершил проект по ребрендингу продукции бытового назначения в конце 2018 года, в результате которого была изменена упаковка и технические характеристики теплых полов «Теплолюкс». Усовершенствования не остались без внимания членов жюри премии «Лучшее для жизни» (Best for Life Design Award). Бренд «Теплолюкс» был признан лучшим в номинации «Строительство и ремонт».

В экспертный совет премии вошли представители Союза Дизайнеров России, МОА «Союз Дизайнеров», Высшей школы Брендинга и РБК Недвижимость. Почетным членом экспертного совета Best for Life Design Award '2019 стал Карим Рашид, известный промышленный дизайнер.

Церемония награждения победителей состоялась в Италии в начале ноября. В 2019 году к участию в конкурсе поступило 50 заявок из России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Международная премия в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна Best for Life Design вручается лучшим дизайнерам и компаниям, чьи продукты и решения делают рабочее пространство и места отдыха комфортными и экологически безопасными.

Задача премии — привлечь внимание к важности обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта.

Электрические теплые полы «Теплолюкс» производятся в России с 1991 года. Сегодня «Теплолюкс» — бренд, которому доверяют миллионы семей не только в России, но и во многих странах мира. Его выбирают за комфорт, безопасность, высокое качество и современный дизайн.

Линейка «Теплолюкс» — это модели для любого стиля жизни и особенностей семейного уклада, в том числе, с программируемыми терморегуляторами, которыми можно управлять через мобильное устройство на смартфоне из любой точки мира.

За высокие эксплуатационные характеристики теплые полы «Теплолюкс» неоднократно признавались победителями и призерами разных конкурсов. В прошлом году продукция была признана «Товаром года» за уникальность, соотношение цены и качества и доверие потребителей.