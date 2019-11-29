5 декабря в Москве состоится XIV ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2019).
На конференции будут представлены доклады Газпром, Газпром 335, Газпром нефть шельф, Газпромнефть-Сахалин, Газпром ВНИИГАЗ, Газпромнефть-Снабжение, Тотал Восток, Российский морской регистр судоходства, Госморречнадзор, Гидрографическое предприятие ГК «Росатом», Алмаз-Антей, ЧТПЗ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Газпромбанк.
Основные вопросы дискуссии:
- Создание отечественного оборудования систем подводной добычи углеводородов
- Текущее состояние и перспективы освоения нефтегазовых месторождений на шельфе
- Новые вызовы освоению российского шельфа. Чем ответить?
- Обеспечение противофонтанной безопасности и аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в районе МЛСП «Приразломная»
- Концепция технологий ликвидации подводных фонтанов нефти и газа
- Государственное регулирование и лицензирование морской транспортировки опасных грузов
- Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства при реализации шельфовых проектов
- Транспортно-логистическое обеспечение шельфовых проектов
- Диверсификация научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса для нефтегазового шельфа
- Требования Российского морского регистра судоходства к объектам подводной нефтегазодобычи: морским подводным трубопроводам и подводным добычным комплексам
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Среди участников конференции:
- Петренко Вадим Евгеньевич, начальник Управления ПАО «Газпром»
- Шарохин Виктор Юрьевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром 335»
- Фролов Кирилл Владимирович, начальник научно-технического управления ООО «Газпром 335»
- Шумилов Иван Фёдорович, начальник инжинирингового управления ООО «Газпром 335»
- Ефимов Андрей Николаевич, заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Гайдуков Олег Николаевич, заместитель генерального директора по производственной безопасности ООО «Газпром нефть шельф»
- Федоров Василий Николаевич, заместитель начальника управления ООО «Газпром инвест»
- Скрепнюк Кирилл Андреевич, заместитель начальника Центра морских проектов ООО «Газпром проектирование»
- Доценко Борис Александрович, начальник управления ООО «Газпромнефть-Сахалин»
- Минин Максим Владимирович, начальник управления проектирования портовых сооружений департамента СПГ проектов ПАО «НОВАТЭК»
- Саркисян Самвел Владимирович, заместитель начальника Управление государственного морского и речного надзора Ространснадзор
- Тисленко Александр Владимирович, глава московского представительства Сахалин Энерджи
- Лапин Александр Алекандрович, начальник отдела развития российского участия Сахалин Энерджи
- Синицкий Роман Анатольевич, начальник Департамента материально-технического снабжения и подрядных работ Сахалин Энерджи
- Семикин Вадим Васильевич, руководитель Представительства АО «Арктикморнефтегазразведка»
- Представители Минпромторг России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Атомфлот, Алмаз-Антей, ЧТПЗ, Тотал Восток и другие.
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На конференции «Нефтегазшельф – 2019» подводятся итоги опроса нефтяников и газовиков и обнародуется рейтинг «Импортозамещение на Российском шельфе» по номинациям: суда обеспечения, оффшорная авиация, плавучие платформы (нижнее строение), морские стационарные платформы, полнокомплектные буровые установки для моря, комплектующие к буровым установкам и буровой инструмент, трубная продукция, энергетическое оборудование, насосно-компрессорное оборудование, устьевое оборудование, подводные добычные комплексы, нефтесервис, оборудование для безопасности, КИП и автоматика.
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