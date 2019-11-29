 
Мероприятия

В Москве состоится XIV ежегодная конференция "Подряды на нефтегазовом шельфе"

5 декабря в Москве состоится XIV ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2019).

На конференции будут представлены доклады Газпром, Газпром 335, Газпром нефть шельф, Газпромнефть-Сахалин, Газпром ВНИИГАЗ, Газпромнефть-Снабжение, Тотал Восток, Российский морской регистр судоходства, Госморречнадзор, Гидрографическое предприятие ГК «Росатом», Алмаз-Антей, ЧТПЗ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Газпромбанк.

Основные вопросы дискуссии:

  • Создание отечественного оборудования систем подводной добычи углеводородов
  • Текущее состояние и перспективы освоения нефтегазовых месторождений на шельфе
  • Новые вызовы освоению российского шельфа. Чем ответить?
  • Обеспечение противофонтанной безопасности и аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в районе МЛСП «Приразломная»
  • Концепция технологий ликвидации подводных фонтанов нефти и газа
  • Государственное регулирование и лицензирование морской транспортировки опасных грузов
  • Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства при реализации шельфовых проектов
  • Транспортно-логистическое обеспечение шельфовых проектов
  • Диверсификация научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса для нефтегазового шельфа
  • Требования Российского морского регистра судоходства к объектам подводной нефтегазодобычи: морским подводным трубопроводам и подводным добычным комплексам

Зарегистрировать участника »

 Среди участников конференции:

  • Петренко Вадим Евгеньевич, начальник Управления ПАО «Газпром»
  • Шарохин Виктор Юрьевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром 335»
  • Фролов Кирилл Владимирович, начальник научно-технического управления ООО «Газпром 335»
  • Шумилов Иван Фёдорович, начальник инжинирингового управления ООО «Газпром 335»
  • Ефимов Андрей Николаевич, заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург»
  • Гайдуков Олег Николаевич, заместитель генерального директора по производственной безопасности ООО «Газпром нефть шельф»
  • Федоров Василий Николаевич, заместитель начальника управления ООО «Газпром инвест»
  • Скрепнюк Кирилл Андреевич, заместитель начальника Центра морских проектов ООО «Газпром проектирование»
  • Доценко Борис Александрович, начальник управления ООО «Газпромнефть-Сахалин»
  • Минин Максим Владимирович, начальник управления проектирования портовых сооружений департамента СПГ проектов ПАО «НОВАТЭК»
  • Саркисян Самвел Владимирович, заместитель начальника Управление государственного морского и речного надзора Ространснадзор
  • Тисленко Александр Владимирович, глава московского представительства Сахалин Энерджи
  • Лапин Александр Алекандрович, начальник отдела развития российского участия Сахалин Энерджи
  • Синицкий Роман Анатольевич, начальник Департамента материально-технического снабжения и подрядных работ Сахалин Энерджи
  • Семикин Вадим Васильевич, руководитель Представительства АО «Арктикморнефтегазразведка»
  • Представители Минпромторг России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Атомфлот, Алмаз-Антей, ЧТПЗ, Тотал Восток и другие.

Зарегистрировать участника »

На конференции «Нефтегазшельф – 2019» подводятся итоги опроса нефтяников и газовиков и обнародуется рейтинг «Импортозамещение на Российском шельфе» по номинациям: суда обеспечения, оффшорная авиация, плавучие платформы (нижнее строение), морские стационарные платформы, полнокомплектные буровые установки для моря, комплектующие к буровым установкам и буровой инструмент, трубная продукция, энергетическое оборудование, насосно-компрессорное оборудование, устьевое оборудование, подводные добычные комплексы, нефтесервис, оборудование для безопасности, КИП и автоматика.

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; www.n-g-k.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Московские нефтегазовые конференции

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
С 3 по 6 декабря в Москве пройдет крупнейший в электроэнергетике Международный форум
Финалисты конкурса
Международный форум

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно