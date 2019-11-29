5 декабря в Москве состоится XIV ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2019).

На конференции будут представлены доклады Газпром, Газпром 335, Газпром нефть шельф, Газпромнефть-Сахалин, Газпром ВНИИГАЗ, Газпромнефть-Снабжение, Тотал Восток, Российский морской регистр судоходства, Госморречнадзор, Гидрографическое предприятие ГК «Росатом», Алмаз-Антей, ЧТПЗ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Газпромбанк.

Основные вопросы дискуссии:

Создание отечественного оборудования систем подводной добычи углеводородов

Текущее состояние и перспективы освоения нефтегазовых месторождений на шельфе

Новые вызовы освоению российского шельфа. Чем ответить?

Обеспечение противофонтанной безопасности и аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в районе МЛСП «Приразломная»

Концепция технологий ликвидации подводных фонтанов нефти и газа

Государственное регулирование и лицензирование морской транспортировки опасных грузов

Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства при реализации шельфовых проектов

Транспортно-логистическое обеспечение шельфовых проектов

Диверсификация научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса для нефтегазового шельфа

Требования Российского морского регистра судоходства к объектам подводной нефтегазодобычи: морским подводным трубопроводам и подводным добычным комплексам

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Среди участников конференции:

Петренко Вадим Евгеньевич, начальник Управления ПАО «Газпром»

Шарохин Виктор Юрьевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром 335»

Фролов Кирилл Владимирович, начальник научно-технического управления ООО «Газпром 335»

Шумилов Иван Фёдорович, начальник инжинирингового управления ООО «Газпром 335»

Ефимов Андрей Николаевич, заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург»

Гайдуков Олег Николаевич, заместитель генерального директора по производственной безопасности ООО «Газпром нефть шельф»

Федоров Василий Николаевич, заместитель начальника управления ООО «Газпром инвест»

Скрепнюк Кирилл Андреевич, заместитель начальника Центра морских проектов ООО «Газпром проектирование»

Доценко Борис Александрович, начальник управления ООО «Газпромнефть-Сахалин»

Минин Максим Владимирович, начальник управления проектирования портовых сооружений департамента СПГ проектов ПАО «НОВАТЭК»

Саркисян Самвел Владимирович, заместитель начальника Управление государственного морского и речного надзора Ространснадзор

Тисленко Александр Владимирович, глава московского представительства Сахалин Энерджи

Лапин Александр Алекандрович, начальник отдела развития российского участия Сахалин Энерджи

Синицкий Роман Анатольевич, начальник Департамента материально-технического снабжения и подрядных работ Сахалин Энерджи

Семикин Вадим Васильевич, руководитель Представительства АО «Арктикморнефтегазразведка»

Представители Минпромторг России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Атомфлот, Алмаз-Антей, ЧТПЗ, Тотал Восток и другие.

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На конференции «Нефтегазшельф – 2019» подводятся итоги опроса нефтяников и газовиков и обнародуется рейтинг «Импортозамещение на Российском шельфе» по номинациям: суда обеспечения, оффшорная авиация, плавучие платформы (нижнее строение), морские стационарные платформы, полнокомплектные буровые установки для моря, комплектующие к буровым установкам и буровой инструмент, трубная продукция, энергетическое оборудование, насосно-компрессорное оборудование, устьевое оборудование, подводные добычные комплексы, нефтесервис, оборудование для безопасности, КИП и автоматика.

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; www.n-g-k.ru