51 млн рублей направлено на строительство новых энергообъектов в Адыгее

Сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала года выполнили строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ на общую сумму свыше 51 млн рублей в Адыгее. Данные энергообъекты предназначены для обеспечения технологического присоединения потребителей льготной категории (до 15 кВт).

– Новое энергооборудование смонтировано в населенных пунктах Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского районов, а также в пригороде Майкопа, – сообщил исполняющий обязанности директора филиала Адам Хурай.

Энергетики установили 16 современных комплектных трансформаторных подстанций, обладающих высокими техническими характеристиками, построили и реконструировали воздушные линии электропередачи общей протяженностью порядка 25 км, обустроенные самонесущим изолированным проводом. Инновационный провод экономичен и безопасен в эксплуатации.

Подстанции и линии электропередачи обеспечили исполнение договоров на технологическое присоединение и увеличение присоединенной мощности энергопринимающих устройств потребителей с разрешенной мощностью не выше 15 кВт.