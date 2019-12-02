Администрация Саратова заменит в Парке Победы систему освещения на 26,5 млн рублей

Администрация Саратова объявила аукцион на ремонт Парка Победы. Извещение о проведении конкурса появилось на портале "Госзакупки" 29 ноября. В документации говорится работы должны быть завершены до 25 ноября 2019 года, а электронный аукцион состоится 10 декабря. Работы, согласно условиям документации, должны начаться с 11 декабря.

В техзадании уточняется, что подрядчик должен демонтировать старое наружное оповещение, проложить под землей кабель с медными жилами для подключения опор торшерного типа, восстановить разобранное покрытие асфальтных и тротуарных дорожек и так далее. Светильники будут светодиодными. На эти цели в городском бюджете нашли 26,5 млн рублей.