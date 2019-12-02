Арктические технологии ГК "ССТ" на Международном композитном форуме

С 20 по 21 ноября 2019 года Группа компаний «Специальные системы и технологии» представила свои разработки по освоению Арктики на Международном форуме МГТУ им. Н. Э. Баумана «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии».

Масштабное мероприятие композитной отрасли состоялось 20–21 ноября 2019 года в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Форум собрал более 3000 ученых и молодых специалистов, представителей компаний-разработчиков и государственных органов, журналистов и редакторов отраслевых СМИ, которые обсудили и наметили шаги по дальнейшему совершенствованию композиционных материалов и использованию их в различных отраслях промышленности.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» приняла участие в работе мероприятия во второй раз. В прошлом году именно в рамках форума «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии» было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между МИЦ «Композиты России» при МГТУ им. Баумана и ГК «ССТ». Предметом взаимодействия стала совместная разработка интеллектуальных систем электрического обогрева, в том числе с использованием уникальных композиционных материалов, для решения стратегических задач по освоению Арктики.

Именно Арктика стала основным фокусом форума этого года. На пленарном заседании «Арктические материалы и технологии», которое посетили более 1000 специалистов, обсуждались вопросы разработки новых материалов и технологий для северных регионов с уникальными свойствами. К таковым относятся композиты и системы электрообогрева.

На пленарном заседании, модератором которого был директор Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» Владимир Нелюб, выступили ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров, академик РАН Сергей Алдошин, советник генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Вячеслав Бузник, заместитель губернатора Архангельской области по инвестиционной политике Алексей Никитенко, проректор по научно-инновационному развитию САФУ Марат Есеев, GR-директор ГК «ССТ» Артур Мирзоян.

Комментирует Артур Мирзоян:

«Государственная задача комплексного освоения Арктической зоны – серьезный вызов для науки и бизнеса. Достойно ответить на этот вызов можно только объединив компетенции и ресурсы. Совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана мы реализуем комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла “Разработка технологии, систем проектирования, мониторинга и управления тепловым состоянием промышленных и гражданских объектов в условиях Арктики”. Мы рассчитываем, что реализация КНТП позволит нам обеспечить арктические объекты новым поколением систем электрообогрева на базе композиционных материалов, новых конструктивных решений и принципов управления».

Обсуждение арктических материалов продолжилось в рамках панельной дискуссии «Новые материалы и технологии для экстремальных климатических условий». Анатолий Аксененко, менеджер по управлению знаниями ГК «ССТ», рассказал коллегам о новейших разработках компании в области электрообогрева для обеспечения бесперебойной работы объектов в суровых климатических условиях.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» входит в тройку крупнейших в мире производителей систем электрообогрева на основе нагревательных кабелей. Высокое качество решений ГК «ССТ» признано в 60 странах мира. Кроме того, компания первой в России освоила производство электропроводящего компаунда и располагает техническими и R&D-возможностями для создания новых композиционных материалов и систем электрического обогрева в объеме, достаточном для реализации самых амбициозных технологических и инфраструктурных проектов.

Освоение регионов арктической зоны является приоритетным для развития государства. В регионах со среднегодовой температурой ниже −40 °C и скоростях ветра, достигающих до 60 м/с, под толщами льда и снега находятся по некоторым оценкам до 22% неразведанных запасов углеводородов мира, из которых чуть более половины расположены на территории России.

Системы электрообогрева устанавливаются прежде всего на нефтяных и газовых скважинах, морских платформах, судовом оборудовании и системах аварийной эвакуации судов, резервуарах и терминалах, подводных трубопроводах, манифольдах и на объектах инфраструктуры. Применение решений ГК «ССТ» помогают избежать многих проблем: остановку или нарушение технологических процессов, нарушение устойчивости несущих элементов конструкций или возникновение дисбаланса движущих узлов, финансовые потери и сокращение долговечности эксплуатации, угрозу жизни и здоровью обслуживающего персонала.

ГК «ССТ» осознает тот факт, что прогресс возможен только в условиях междисциплинарного развития на стыке науки и бизнеса, и в этой связи продолжит совместную работу с МИЦ «Композиты России» при МГТУ им. Баумана.

Группа компаний «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, — мировой лидер в создании комплексных решений в области промышленного электрообогрева, безопасной городской среды и домашнего комфорта. Входит в ТОП-3 крупнейших мировых производителей систем кабельного обогрева. Группа разрабатывает инновационные решения для нефтегазовой, химической, добывающей, строительной, транспортной и других отраслей промышленности.

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» — структурное подразделение МГТУ им. Н. Э. Баумана, ведущий российский научный центр в области разработки и производства композиционных материалов и изделий на их основе. С 2011 года Центр реализует «замкнутый цикл» инжиниринговых и научно-образовательных услуг от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции в ключевые сектора экономики РФ.