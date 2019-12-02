Делегация "Россети Центр" и "Россети и Приволжье" во главе с Игорем Маковским примет участие в международном форуме международном форуме "Электрические сети -2019"

3-6 декабря в Москве пройдет Международный форум «Электрические сети» (МФЭС-2019). В этому году его главными темами станут цифровые изменения в регионах и привлечение инвестиций на инновационные преобразования в отрасли.

Одна из ключевых дискуссий форума будет посвящена экономическим стимулам внедрения цифровых технологий в сетях. В рамках отдельных сессий будут обсуждаться вопросы кибербезопасности, развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры как неотъемлемой составляющей электросетевого комплекса будущего, применение технологий искусственного интеллекта в энергетике, развитие правового регулирования, импортозамещение и многое другое. Большое внимание будет также уделено российским стартапам и венчурным компаниям, работающим в области в электроэнергетики. Как ожидается , в пленарном заседании МФЭС-2019 примет участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Делегацию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центр и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») на МФЭС-2019 возглавит генеральный директор Игорь Маковский. Глава компаний примет участие в пленарном заседании и ряде других ключевых мероприятий форума. В частности, на сессии «Пилотные проекты и программы цифровой трансформации», которая пройдет в формате TeDX, Игорь Маковский расскажет о реализуемых в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» пилотных проектах по использованию BIG DATA для выявления очагов потерь электроэнергии и обеспечению надежного и качественного электроснабжения с помощью систем накопления электроэнергии.

Всего деловая программа МФЭС-2019 включает в себя более 50 мероприятий, затрагивающих широкий круг стратегических и практических вопросов цифровой трансформации электроэнергетической отрасли, выставочная экспозиция составит более 20000 кв м, ожидаемое количество экспонентов – свыше 400, гостей форума более 17000 человек.