Правительство региона поблагодарило Ярэнерго за содействие в решении проблем обманутых дольщиков

Энергетики филиала «Россети Центр Ярэнерго» отмечены благодарностями Правительства Ярославской области за активное участие в решении проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

В рамках договоренностей с региональным Правительством филиал «Ярэнерго» осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям «проблемных» жилых домов для завершения их строительства и ввода в эксплуатацию. В 2019 году филиалом было выполнено технологическое присоединение многоквартирного жилого дома по улице Новоселковской в городе Ярославле, жилых домов по улицам Мануфактурной и Ньютона, строительство которых ведется с 2011, 2014 и 2015 годов соответственно. До конца года в планах энергетиков подключить к электросетям многоквартирные дома в Кузнечихе в Ярославском муниципальном районе и в городе Ярославле по улице Крылова.

Понимая социальную значимость проблемы, филиал «Россети Центр Ярэнерго» поддерживает инициативы губернатора и Правительства региона по решению вопроса обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство жилья.

«За два с половиной года силами Правительства удалось найти решения по 37 «проблемным» домам. Мы держим ситуацию на особом контроле и продолжаем искать инвесторов для завершения строительства жилищных объектов, прорабатываем новые механизмы - в настоящее время это возможность привлечения средств федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», - прокомментировал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец.