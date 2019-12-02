"Россети Центр" установили в Белгородской области первый в ЦФО накопитель электроэнергии

«Россети Центр Белгородэнерго» реализовал первый в Центральном федеральном округе проект по внедрению системы накопления электроэнергии в электрических сетях 0,4 кВ Белгорода (СНЭ). Инновационный накопитель мощностью 10 кВт и номинальной энергоемкостью 53,28 кВтч установлен в рамках реконструкции участка воздушной линии 0,4 кВ №2 от ТП 980 ПС 110 кВ «Западная» в густонаселенном микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Юго-Западный».

Внедрение нового оборудования обеспечит нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления, снизит недоотпуск и потери электроэнергии. «Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании суточных графиков потребления электроэнергии, - рассказал начальник управления технологического развития филиала Павел Косов. - В ночные часы, когда люди отдыхают, устройство будет накапливать энергию, чтобы затем в вечернее время пиковых нагрузок на сеть, с 18:00 до 23:00, отдать ее потребителям. Кроме этого, накопитель обеспечивает мониторинг уровня напряжения и регулировку выдаваемой мощности отдельно на каждой фазе».

Инновационная система накопления электроэнергии реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи, оснащенной полупроводниковым преобразователем, выполняющим функции зарядного устройства и инвертора при выдаче мощности, а также автоматическими системами управления и учета электроэнергии, устройством защиты от перегрузок. Простое и надежное оборудование телемеханики и связи обеспечивает передачу в Центр управления сетями данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах оборудования. Реализовано дистанционное управление включением и отключением устройства.

По расчетам специалистов, использование СНЭ в непосредственной близости к потребителю значительно снизит нагрузку на электросетевое оборудование, устранит режим перегрузки сети, улучшит качество и надежность электроснабжения жителей микрорайона. Данная технология хорошо отработана и широко применяется в различных установках – от бытовых устройств до электромобилей. Применение ее в энергетическом секторе сделает электроэнергию запасаемой и портативной, снимет необходимость строгой одновременности процессов ее генерации и потребления.

Установка накопителя электроэнергии при реконструкции электросетевых объектов 0,4 кВ выполнена в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса региона впервые. Для реализации пилотного проекта в компаниях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выбрано два варианта применения данной технологии, один из которых выполнен на базе Белгородэнерго. Его цель – проанализировать целесообразность применения СНЭ в режиме пиковых нагрузок на протяженных фидерах 0,4 кВ для поддержания качества электроэнергии и снижения потерь.