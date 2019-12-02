"Россети Юг" подпишет на МФЭС соглашения с крупнейшими компаниями страны

Делегация компании «Россети Юг» во главе с генеральным директором Борисом Эбзеевым примет участие в Международном форуме «Электрические сети» в Москве.

Участникам форума предстоит обсудить вопросы унификации технических стандартов, совершенствования нормативно-правового поля, долгосрочных параметров в области тарифного регулирования, технологических решений на базе отечественных предприятий.

Также, запланировано подписание соглашений «Россети Юг» с крупнейшими компаниями страны о совместной реализации важных проектов, направленных на достижение эффектов в ходе цифровой технологической трансформации, что будет способствовать улучшению качества энергоснабжения потребителей, развитию новых сервисов, росту инвестиционной привлекательности компании.

«Мы думаем не только о том, как сегодня обеспечить надежным и бесперебойным энергоснабжением наших потребителей, поддерживая в рабочем состоянии имеющееся оборудование. Мы смотрим на десятилетия вперед и постоянно внедряем инновационные решения, которые позволят нам развиваться, предоставляя нашим потребителям новые возможности», - отметил руководитель «Россети Юг» Борис Эбзеев.

Ожидается, что в работе Международного форума «Электрические сети», который будет проходить с 3 по 6 декабря в Москве на ВДНХ, примут участие свыше 17 000 специалистов электросетевого комплекса, ведущие вендоры из более чем 20 стран мира, свыше 450 экспонентов.