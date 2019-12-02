Ростовская АЭС: энергоблок №3 выведен в планово-предупредительный ремонт на 75 суток

2 декабря 2019 года в 03:58 энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен в планово-предупредительный капитальный ремонт (ППР) продолжительностью 75 суток.

Это плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

В период ППР планируется выполнение капитального ремонта реакторной установки энергоблока с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок (ТВС) из активной зоны реактора, ремонт основного оборудования реакторной установки и систем безопасности, капитальный и текущий ремонт цилиндров низкого и высокого давления, средний ремонт турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.

«В рамках начавшегося сегодня капитального ремонта на энергоблоке №3 Ростовской АЭС запланировано также проведение модернизации одной из трех систем безопасности энергоблока. Эти работы будут выполнять специалисты цеха тепловой автоматики и измерений атомной станции, а также подрядных организаций: ООО МУ-4 «Корпорации ЭСКМ» - в части строительно-монтажных и АО «Атомтехэнерго» - в части пусконаладочных работ. В результате модернизации будет реализован принцип разнообразия, обеспечивающий повышение безопасности энергоблока», - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В настоящее время энергоблоки №1, №2 и №4 Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 28 сентября 2018 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru