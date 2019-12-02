Ученые КБР вместе с АО "Композит" запустят производство современных композитных материалов

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) совместно с АО "Композит" (предприятие госкорпорации "Роскосмос") планируют запустить малотоннажное производство современных композитных материалов, которые разработаны в стенах вуза. Об этом ТАСС сообщила в понедельник руководитель Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий университета Светлана Хаширова.

"В настоящее время на основе полученных нами результатов совместно с Фондом перспективных исследований и АО "Композит" планируется создание малотоннажного производства отечественных суперконструкционных материалов для 3D-печати. Заняв передовые позиции в области 3D-печати высокоэффективных полимерных материалов, лаборатория переходит к решению следующей прорывной задачи. Совместно с ВИАМ (Всероссийским институтом авиационного машиностроения) подана заявка на конкурс Российского научного фонда по разработке суперконструкционных материалов для 4D-печати", - сказала Хаширова.

Ученые констатируют, что эти материалы обладают целым рядом необходимых для универсальной эксплуатации свойств. Они более прочные, теплостойкие, морозоустойчивые, негорючие, могут быть использованы в авиации, космосе, Арктике, при добыче нефти.

Материалы востребованы для применения в стратегических отраслях. "К примеру, детали, сделанные из новых полимеров, будут в два-три раза легче, по прочности сопоставимы с металлами, при этом они не подвержены коррозии", - сказала Хаширова. Кроме того, новые полимеры можно будет использовать в 3D-печати.

В 2017 году КБГУ стал победителем конкурса Минобрнауки РФ по двум проектам в области создания суперконструкционных полимеров. На разработку новых полимерных композитов Институт химии и биологии КБГУ в 2017-2019 годах получил 216 млн рублей. Конкурс проводился в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".