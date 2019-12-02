В минувшие выходные электробус из Вологды своим ходом пригнали сотрудники "Рыбинскэлектротранса"

Расстояние от Рыбинска до Вологды — 220 километров. Теперь электробус будут тестировать на троллейбусных маршрутах. На предприятии сообщили, что решение опробовать новый вид транспорта приняли акционеры перевозчика в рамках стратегии перехода на электробусы, рассказывают на транспортном предприятии.

Дарья Алексеева, главный экономист «Рыбинскэлектротранса», сообщила, что электробус произведен на вологодском заводе «Транс-Альфа».

«Машина новая. Можно сказать, прошла обкатку на трассе Вологда — Рыбинск. На этой неделе планируем выпустить на линию. Электробусы позволят улучшить качество обслуживания пассажиров и откроют возможности для расширения маршрутной сети. И это экологически чистый транспорт», цитирует Алексееву cheremuha.com.

На транспортном предприятии есть технические возможности для зарядки аккумуляторов машины. Управлять электробусами могут водители категории D. 19 сотрудников «Рыбинскэлектротранса» имеют такие удостоверения.

Вологодский электробус способен преодолеть без подзарядки 240 километров. Для полной зарядки требуется около восьми часов. Машина может развивать скорость до 80-ти километров в час. Электробус низкопольный, он экономичнее троллейбуса на 20%, салон рассчитан на 90 человек, в нем есть разъемы для зарядки телефонов.

Ранее «Ранпресс» сообщал о торжественной презентации вологодских троллейбусов в Краснодаре.