Владимир Путин: “Ввод первой очереди “Силы Сибири” стал знаменательным историческим событием как для глобального энергетического рынка, так и для России с Китаем”

Зимняя свежесть нового
2 декабря 2019, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: СИЛА СИБИРИ, МИГЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту. Команду на начало поставок в режиме видеоконференцсвязи дали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Ввод первой очереди “Силы Сибири” стал знаменательным историческим событием как для глобального энергетического рынка, так и для России с Китаем, отметил Владимир Путин.
“В этом году 70-летие установления дипломатических отношений, и в этом же году мы начинаем поставки природного газа. Этот шаг выводит наше взаимодействие на качественно новый уровень. Контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим в истории газовой отрасли, за 30 лет в КНР будет поставлено свыше 1 трлн кубометров газа. Для нашей страны, для России, этот проект важен ещё и потому, что газ по трубопроводу пойдёт не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире”, - подчеркнул глава Российского государства.
При строительстве газопровода были использованы новейшие российские технологии и трубы, подчеркнул Президент.
“Развернуто строительство трубопроводной магистрали, по полному завершению проекта ее протяженность по России составит около 3 тыс. километров. Благодаря проекту, на востоке России, по сути, стартовал беспрецедентный по масштабу высокотехнологичный проект, в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи, осваивается уникальное по запасам Чаяндинское месторождение”, - добавил он.
Владимир Путин поблагодарил инженеров и строителей за высокий профессионализм и отличную работу и также отметил, что работы были выполнены с опережением сроков.
Запуск газопровода также несет и важную функцию по укреплению экономических связей России и Китая, отметил Председатель КНР Си Цзиньпин.
“Восточная ветка газопровода - знаковый проект нашего сотрудничества, газопровод будет служить образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества. Ввод в эксплуатацию является важным промежуточным результатом и началом нового этапа нашего взаимодействия. Надеюсь, что стороны приложат дальнейшие усилия к созданию других знаковых проектов”, - отметил он.
Осуществление подобных трансрегиональных проектов способствуют росту не только экспорта газа, но и его доступности для потребителей России, отметил Александр Новак по завершению церемонии запуска “Силы Сибири”.
“Запуск газопровода дает существенный мультипликативный эффект на экономику России. Заработает новая инфраструктура, множество населенных пунктов получают доступ к природному газу, повышая общую газификацию России. Кроме того, появляются дополнительные рабочие места, заказы для промышленности. Уверен, что благодаря началу поставок российского природного газа в Китай существенно увеличится объем нашего товарооборота, а спрос на российский газ на китайском рынке продолжит расти”, - подчеркнул глава Минэнерго России.
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