Владимир Путин: “Ввод первой очереди “Силы Сибири” стал знаменательным историческим событием как для глобального энергетического рынка, так и для России с Китаем”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту. Команду на начало поставок в режиме видеоконференцсвязи дали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Ввод первой очереди “Силы Сибири” стал знаменательным историческим событием как для глобального энергетического рынка, так и для России с Китаем, отметил Владимир Путин.

“В этом году 70-летие установления дипломатических отношений, и в этом же году мы начинаем поставки природного газа. Этот шаг выводит наше взаимодействие на качественно новый уровень. Контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим в истории газовой отрасли, за 30 лет в КНР будет поставлено свыше 1 трлн кубометров газа. Для нашей страны, для России, этот проект важен ещё и потому, что газ по трубопроводу пойдёт не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире”, - подчеркнул глава Российского государства.

При строительстве газопровода были использованы новейшие российские технологии и трубы, подчеркнул Президент.

“Развернуто строительство трубопроводной магистрали, по полному завершению проекта ее протяженность по России составит около 3 тыс. километров. Благодаря проекту, на востоке России, по сути, стартовал беспрецедентный по масштабу высокотехнологичный проект, в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи, осваивается уникальное по запасам Чаяндинское месторождение”, - добавил он.

Владимир Путин поблагодарил инженеров и строителей за высокий профессионализм и отличную работу и также отметил, что работы были выполнены с опережением сроков.

Запуск газопровода также несет и важную функцию по укреплению экономических связей России и Китая, отметил Председатель КНР Си Цзиньпин.

“Восточная ветка газопровода - знаковый проект нашего сотрудничества, газопровод будет служить образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества. Ввод в эксплуатацию является важным промежуточным результатом и началом нового этапа нашего взаимодействия. Надеюсь, что стороны приложат дальнейшие усилия к созданию других знаковых проектов”, - отметил он.

Осуществление подобных трансрегиональных проектов способствуют росту не только экспорта газа, но и его доступности для потребителей России, отметил Александр Новак по завершению церемонии запуска “Силы Сибири”.