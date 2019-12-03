АО "ТВЭЛ" исполнило контракт на поставку в Индию топливных таблеток для АЭС "Тарапур"

АО «ТВЭЛ» поставило в Индию заключительную партию урановых топливных таблеток для реакторов BWR (кипящий водо-водяной реактор западного дизайна) в рамках исполнения контракта с Департаментом атомной энергии правительства Индии. Общий объем поставленной по контракту продукции составил более 50 тонн, все отгрузки выполнены в 2019 году.

Топливные таблетки из диоксида низкообгащенного урана были изготовлены на Машиностроительным заводе (ПАО «МСЗ») – фабрикационном предприятии Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь Московской области. В Индии они будут использованы при производстве ядерного топлива для АЭС «Тарапур» (тепловыделяющих сборок дизайна BWR) на площадке Национального топливного комплекса в г. Хайдарабад, штат Теленгана.

«Топливный дивизион Росатома способен производить компоненты топлива для всех основных существующих в мире типов ядерных реакторов. АО «ТВЭЛ» имеет многолетний успешный опыт поставок в Индию топливных таблеток для реакторов зарубежного дизайна BWR и PHWR, что говорит о конкурентоспособности российского предложения и качестве нашей продукции. В случае заинтересованности индийских партнеров мы готовы к реализации как аналогичных контрактов, так и новых проектов в ядерном топливном цикле», - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

На индийском рынке АО «ТВЭЛ» также осуществляет комплектные поставки ядерного топлива производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК») для обоих действующих энергоблоков АЭС «Куданкулам» с российскими реакторами ВВЭР-1000 в рамках долгосрочного контракта с Индийской корпорацией по атомной энергии – NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited).

АЭС «Тарапур» (г. Тарапур, штат Махараштра) - первая атомная электростанция в Индии, введенная в эксплуатацию в 1969 году. В настоящее время в составе АЭС - два энергоблока с реакторами BWR (установленной электрической мощностью 150 МВт каждый) и два блока с тяжеловодными реакторами PHWR по 490 МВт.