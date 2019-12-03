Датская ТЭЦ Asnæs выдала в сеть первую электроэнергию, выработанную из ВИЭ

Завершен стартовавший в октябре 2017 г. проект модернизации ТЭЦ Asnæs, инициированный крупнейшей датской энергокомпанией Ørsted – оператором станции. ТЭЦ, уже выдала первую электроэнергию в электрическую сеть датского о. Зеландия (Zealand).

В рамках модернизации ТЭЦ Asnæs, которая заняла свыше 30 месяцев, был осуществлен перевод станции на работу с угля на древесную щепу. После модернизации электрическая мощность ТЭЦ составила 25 МВт, а тепловая -- 129 МВт. Станция будет обеспечивать потребности в технологическом паре и централизованном теплоснабжении для промышленности и населения г. Калунборг (Kalundborg)2 , численность населения которого составляет 20 000 человек. Производство древесной щепы в Калунборге будет запущено к концу 2019 г. Таким образом в Дании экологически чистая энергия ветровой и солнечной генерации используется, когда она конкурентоспособна по цене, а использование древесной щепы обеспечивает полное удовлетворение потребности в промышленном технологическом паре, а также централизованном тепло- и электроснабжении населения без использования угля, обеспечивая при этом надежность поставок и высокую степень маневренности. Модернизация ТЭЦ Asnæs – еще один важный шаг к полному отказу от использования угля на электростанциях, находящихся в управлении Ørsted.

Структура производства электроэнергии в Дании коренным образом изменилась за последние два десятилетия. Угольные станции в скором времени будут полностью выведены из эксплуатации. Основная часть электроэнергии в Дании в настоящее время вырабатывается ветровой генерацией, а солнечная и биоэнергетика играют все большую роль в качестве вспомогательного источника энергии. В Дании также успешно развивается сетевая инфраструктура, которая является достаточно гибкой, чтобы интегрировать большой объем нестабильной ВИЭ-генерации, при сохранении надежности и безопасности энергосистемы.

Информационно-аналитический ресурс PEi