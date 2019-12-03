Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и директор астраханского филиала "Россети Юг" Виктор Писарев обсудили перспективы развития электроэнергетического комплекса Астраханской области

Сегодня, 3 декабря 2019 года, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и директор астраханского филиала «Россети Юг» Виктор Писарев обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Астраханского региона. Особое внимание стороны уделили реализации цифровой трансформации, обеспечения энергетической инфраструктурой реализуемых в области перспективных инвестиционных проектов, а также консолидации электросетевых активов.

Руководитель астраханского филиала «Россети Юг» ознакомил главу региона с мероприятиями по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса. Он рассказал о планах по строительству и реконструкции энергообъектов и приоритетном направлении деятельности – комплексном внедрении в электросетевой комплекс региона цифровых технологий.

Виктор Писарев обратил внимание главы региона на проблему сложившейся задолженности со стороны сбытовых компаний, объемы которой ставят под угрозу реализацию инвестиционной и ремонтной программ, а также надежность энергоснабжения в осенне-зимний период. Стороны обсудили возможные варианты урегулирования вопроса. Особое внимание стороны уделили также вопросу консолидации электросетевых объектов.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин напомнил, что данный вопрос поднимался на встрече с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским в июле этого года. И поинтересовался, как обстоят дела на данный момент. Виктор Писарев сообщил главе региона, что работа по консолидации активов, ликвидации безхозяйных сетей продолжается. Цель консолидации - обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, а также обеспечение энергетической безопасности региона за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления.

Руководитель астраханского филиала «Россети Юг» также сообщил губернатору, что в сентябре текущего года между компанией «Россети Юг» и администрацией города Астрахани было заключено концессионное соглашение, направленное на повышение надежности и качества электроснабжения астраханцев. В соглашение вошли энергообъекты, объединенные в 16 электросетевых комплексов, расположенных во всех 4-х районах города Астрахани.

Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев уверен, что реализация соглашения позволит максимально эффективно организовать эксплуатацию регионального электросетевого комплекса:

«Это приведет к оптимизации расходов, обеспечит возможность модернизации сетей и даст новый импульс к развитию не только энергетического комплекса, но и региона в целом».

Так, в 2019 году компанией «Россети Юг» в Астраханской области уже принято на баланс компании 83 бесхозных объекта, а это почти 40 км воздушных линий электропередачи и 24 комплектных трансформаторных подстанции. Всего же за последние пять лет на баланс было передано около 300 км воздушных линий и около 180 КТП. После принятия оборудования на баланс специалисты астраханского филиала провели ревизию всех объектов, выявили проблемные места, куда в первую очередь необходимо направить ресурсы для обеспечения безаварийного функционирования оборудования. На очереди консолидация еще более 360 бесхозяйных объектов в Астрахани, Ахтубинском, Наримановском, Лиманском районах области.

В ходе встречи участники обсудили итоги подготовки электросетевого комплекса к наступившему отопительному сезону и наметили планы по взаимодействию на ближайшую и среднесрочную перспективу.