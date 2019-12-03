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Переход на новый, цифровой этап развития электроэнергетики. Министр энергетики Александр Новак открыл Международный форум “Электрические сети” 2019

Александр Новак на открытии МФЭС-2019

Александр Новак на открытии МФЭС-2019

Александр Новак на открытии МФЭС-2019

Александр Новак на открытии МФЭС-2019

Главная пленарная сессия МФЭС-2019

Главная пленарная сессия МФЭС-2019

Выставочная экспозиция Форума

Выставочная экспозиция Форума

Сегодня в 75 выставочном павильоне столичного ВДНХ начал работу Международный форум “Электрические сети”. На открытии выступил Александр Валентинович Новак, Министр энергетики России. В приветственной речи к гостям и участниками мероприятия он отметил, что МФЭС зарекомендовал себя как серьезная площадка для общения органов власти и крупнейших компаний, научных организаций, экспертов сообщества, и поблагодарил ПАО “Россети” за организацию форума и стремление к его развитию и повышению уровня. 

“В ближайшие несколько дней планируется обсудить ряд ключевых вопросов и задач, связанных с переходом электросетевого комплекса на новый и качественный этап цифрового развития. Это действительно очень важная повестка, которая сегодня является одной из главных не только в России, но и в целом мире”, – сказал Новак.  

Министр дал оценку электросетевому комплексу России и озвучил актуальные цифры. Электросетевой комплекс РФ – это более 2,6 млн км линий электропередач, более 885 тысяч мВт трансформаторов, порядка 80 млрд кВт часов энергии потребителям. Россия по этим показателям занимает 4 место. В отрасли занято более 250 тысяч работников. В рейтинге группы Всемирного банка по показателю “подключения электроснабжения” всего за семь лет Россия поднялась со 188 места, на 7-е. По показателям подключения к электрическим сетям Россия получила 97,5 баллов из 100 возможных, а по показателю индекса надежности электроснабжения и прозрачности РФ вышла на максимальную оценку 8 из 8 баллов. 

За последние семь лет суммарный объем инвестиций в отрасли составил 2,6 трлн рублей. Было введено 165 тысяч мВт амперных трансформаторных мощностей и 250 тысяч км электропередач. Благодаря постоянной работе на повышение надежности работы комплекса, среднее время восстановления энергоснабжения сократилось на 45%, а количество технологических нарушений сократилось на 51%, количество регионов РФ с высокими рисками перерывов энергоснабжения сократилось с девяти до трех. 

Затем Министр перешел к перечислению  проблем, которые еще пока есть на повестке и не решены до настоящего времени. 

Проблема перекрестного субсидирования – существующая регуляторика позволяет инвестировать собственные объекты генерации и уходить с распределительного комплекса на магистральный. Нужно определить пути изменения традиционных бизнес моделей с учетом последних изменений, таких как увеличение доли производств электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии увеличение объемов спроса на электрическую энергию, развитие макрогенерации, развитием систем хранения энергии, развития электротранспорта. 

В мире признанным решением и ключем к  интеграции данных трендов связанных с энергетическим переходом стала цифровая трансформация.

Цифровая трансформация – это важнейший элемент стратегии и итогом ее реализации в 2030 году должен стать не только рост, но и снижение потерь с качественным выполнением функций компании. Реализованные в 2019 году пилотные проекты по использованию технологий распределенных реестров как инструменты исключения разногласий между организациями является примером изменения отрасли под влиянием технологии.

В рамках МФЭС будут представлены проекты цифровых подстанций, цифровых энергорайонов, формирование кластеров электро зарядной инфраструктуры. Цифровая трансформация должна также задать новый вектор развития электросетевого комплекса в регионах, повысить энергетическую безопасность и ускорить социально-экономический рост. В этом году ожидается на форуме более 17 тысяч участников, более 400 компаний из более чем 30 стран мира. В рамках деловой программы пройдут более 50 мероприятий, на которых выступит более 440 спикеров, представителей крупных-международных организаций, федеральные органы власти и предприятия.

“Какие конкретно технологии могут оказаться завтра ведущими сказать сложно, но учитывая нарастающий синергетический эффект от их применения уже сейчас можно утверждать – указанные изменения ставят перед всем электросетевым комплексом следующие цели: качественное повышение уровня, повышение судобности работы с потребителями. В рамках указанных целей Правительство рассматривает совершенствование целевой модели электросетевого комплекса. На базе создания единого электросетевого комплекса России продолжается государственное регулирование естественного монопольного вида деятельности и оно направлено на обеспечение надежного и качественного обслуживание потребителей.

Электросетевой комплекс должен быть построен на современных и инновационных технологиях, включающих в себя ряд цифровых платформенных решений, возможности накопления электроэнергии. В этом году был принят федеральный закон предусматривающий с 1 января 2023 года переход установлению цен и тарифов, только в форме долгосрочных тарифов со сроком действий не менее 5 лет и возможностью заключения электросетевыми организациями и субъектами РФ. В целях оптимизации и качественного планирования электросетевого комплекса, необходимо реализовать предприятия направленные консолидацию сетей ”, – заключает Новак. 
 

Международный форум “Электрические сети” продолжит работу до 6 декабря. 

ВДНХ, павильон 75, Москва. Вход свободный после прохождения регистрации. 

https://expoelectroseti.ru/
 

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