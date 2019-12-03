Росатом и Группа компаний "Дело" будут совместно развивать транспортно-логистический бизнес

Госкорпорация «Росатом» завершает юридическое оформление сделки по приобретению неконтрольной доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело» (УК «Дело») Сергея Шишкарёва.

«Группа компаний «Дело» совместно с Госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», - сказал президент Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв.

Перед Росатомом стоят амбициозные задачи развития нового логистического направления и создания совместной с УК «Дело» платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса. Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия-Европа-Азия, в том числе через Северный морской путь.

Росатом является уполномоченным инфраструктурным оператором Севморпути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота. Географическое присутствие, компетенции и транспортно-логистическая инфраструктура Группы компаний «Дело» должны стать ключевой платформой для решения задач, стоящих перед Росатомом.

Активы Группы компании «Дело» включают шесть морских контейнерных терминалов в Балтийском бассейне, один в Азово-Черноморском бассейне и один - в Дальневосточном бассейне, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Через морские терминалы группы Global Ports, доля в которой принадлежит УК «Дело», на Балтике и Дальнем Востоке был запущен новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу.

На базе логистических активов Росатома и активов УК «Дело» предполагается создание новой контейнерной арктической линии. Росатом намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо улучшить всю евразийскую логистику и, наряду с Суэцким каналом, предложить не менее привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу. В совместном проекте особое внимание будет уделяться экологическим вопросам и международным требованиям по сохранению окружающей среды.