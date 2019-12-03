 
Контракты

Россия и Монголия договорились о сотрудничестве в электроэнергетике

Россия и Монголия договорились о сотрудничестве в электроэнергетике

3 декабря 2019, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: МИНЭНЕРГО, МОНГОЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания прошла по итогам переговоров глав правительств России и Монголии. Документ подписали главы Минэнерго РФ и Монголии Александр Новак и Цэрэнпилийн Давасурэн.

Кроме того, Минтранс России и министерство развития дорог и транспорта Монголии подписали соглашение об обучении монгольских граждан по железнодорожным специальностям.

Минпромторг РФ подписал с министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии меморандум о сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве подписали также Российский экспортный центр и Банк торговли и развития Монголии.

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