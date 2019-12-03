Россия и Монголия договорились о сотрудничестве в электроэнергетике

Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания прошла по итогам переговоров глав правительств России и Монголии. Документ подписали главы Минэнерго РФ и Монголии Александр Новак и Цэрэнпилийн Давасурэн.

Кроме того, Минтранс России и министерство развития дорог и транспорта Монголии подписали соглашение об обучении монгольских граждан по железнодорожным специальностям.

Минпромторг РФ подписал с министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии меморандум о сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве подписали также Российский экспортный центр и Банк торговли и развития Монголии.