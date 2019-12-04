Александр Новак и Министр энергетики Монголии Цэрэнпилийн Давасурэн подписали межправительственное соглашение между о сотрудничестве в области электроэнергетики

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Премьер-министром Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Дмитрий Медведев подчеркнул дружественный и деловой характер отношений России с Монголией.

По итогам совещания был подписан ряд документов двустороннего сотрудничества, в том числе Александр Новак и Министр энергетики Монголии Цэрэнпилийн Давасурэн подписали межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о сотрудничестве в области электроэнергетики.

Для России сегодня существуют значительные возможности для расширения взаимодействия с монгольскими партнерами, отметил Александр Новак по итогам переговоров.

“Заключенное сегодня соглашение в области электроэнергетики будет способствовать развитию двустороннего взаимодействия в области энергетики на качественно новом уровне”, - выразил уверенность Министр.

Как подчеркнул Александр Новак, в части поставок электроэнергии Россией и Монголией накоплен значительный многолетний опыт. Так, за 2018 год экспорт электроэнергии из России в Монголию достиг 416 млн кВтч, при этом в связи с обращением монгольской стороны в 2015 году пропускная способность основной линии электропередачи Селендума – Дархан, по которой осуществляются поставки электрической энергии из энергосистемы Республики Бурятия в центральный регион Монголии, была увеличена со 175 до 245 МВт.

“Российские компании заинтересованы и в дальнейшем развитии сотрудничества с монгольскими партнерами в области развития электроэнергетической инфраструктуры, усиления и повышения надежности электроэнергетической системы Монголии. В этой связи мы поддерживаем работу компаний «Россети» и Erdenes Mongol по реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного компаниями в сентябре 2019 года по итогам встречи президентов двух стран”, - подчеркнул Александр Новак.

Эффективное взаимодействие российской и монгольской стороны, в том числе, осуществляется по линии Рабочей группы в сфере энергетики в рамках Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, добавил глава Минэнерго России.

Говоря о развитии отношений в топливном сегменте, Александр Новак отметил важную роль российских компаний “Роснефть” и “Газпром нефть” как поставщиков нефтепродуктов и авиационного топлива для нужд республики. По его словам, по итогам 2018 года объем поставок нефти и нефтепродуктов российского производства в Монголию достиг 1,44 млн тонн., а по итогам 3 квартала 2019 года вырос еще на 26%. Кроме того, страны ведут активную работу по подготовке к реализации совместных геологоразведочных проектов, в частности, в рамках подписанного Соглашения между «Росгеологией» и Агентством по полезным ископаемым и нефти Монголии, добавил глава Минэнерго России.